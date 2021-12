Pia er beviset på at det er mogleg å vere sterk på fleire måtar enn berre i kroppen

Kultur

Pia Gjørsvik Kvernevik er dagens hovudperson i Sølvi Hopland Aemmer sin adventspodkastserie Det lyser i stille grender. Når ho var 15 år gammal fekk ho ein diagnose som skulle prege livet hennar. Sjukdomen var og ein årsak til at ho for to år sidan fekk ei jul der familien blei splitta på fleire måtar, noko som òg forplanta seg vidare til jula i fjor. Ho gler seg derfor stort til å i år kunne feire skikkeleg jul med mann og tre born heime på Flatraket.

Musikk: Det lyser i stille grender, Sølvi Hopland Aemmer og En stjerne skinner i natt med Maria Haukås Mittet

Produsent: Sølvi Hopland Aemmer

Redigering: Bjørn Erik Drabløs, Fjordenes Tidende

