Kjetil skulle berre ha seg eit år i Måløy som 16-åring. Sidan har han vore her

Kultur

Kjetil Lødøen er dagens hovudperson i Sølvi Hopland Aemmer sin adventspodkastserie Det lyser i stille grender. Kjetil er fødd i Måløy, men flytta til Austlandet då han var liten gut. Som sekstenåring flytta han tilbake til det som etter planen berre skulle bli eitt år på skule i Måløy. Sidan har han vore her. Dei fleste kjenner han som den blide bussjåføren han er. I jula har han dårlege opplevingar med juletreføter, og har no gått over til plasttre for å sleppe bryderiet.

Musikk: Det lyser i stille grender, Sølvi Hopland Aemmer og Nå tennes tusen julelys med Kurt Nilsen.

Produsent: Sølvi Hopland Aemmer

Redigering: Bjørn Erik Drabløs, Fjordenes Tidende

