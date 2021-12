Kultur

Dette diktet er skrevet av Adolf Risøy.

Ungdomsminner

Hør vinden fra fjellene, det hvisker og bruser fra elvene.

Det store under hver eneste vår, snart alt i sin fineste flora står.

Trekk pusten dypt inn, kjenn hvor det løsner i kropp og sinn.

Dette ufattelig og store under, gir oss alle fine og herlige stunder.

Det dufter så friskt og herlig fra blomster og blad, du føler deg så opplagt og sprudlende glad.

Lang oppe på fjellet i sol og vind, ditt rike blir stort der du skuer fra den høye tind.

I vest ser du himmel forenet i hav, i øst kommer dagen du igjen oss gav.

Her kan du føle deg glad og fri, en drømmer tilbake til gammel tid.

Din ungdoms sæter der du din kjære fant, vi gav hverandre hånden, ett kyss til pant.

Der fant jeg min største og kjæreste skatt, drømmende, hviskende, stemmer i sommernatt.

Langt her oppe der stillhet og renhet rår, er det til din ungdoms tid tankene går.

Vi var ikke kravstore, men planer vi la, en liten tulle ville vi ha.

Nå er hun voksen, tiden gikk så altfor fort, sårt det var da hun reiste bort.

Vi håper hun får mange og lyse år, tankene vandrer, til henne de alltid går.

La verden bli bedre, så alle kan være glad og fri, så de unge får slå rot i denne hektiske tid.

Tenk for et paradis det kunne bli på jord, om alle møttes med sanne og kjærlige ord.

Det lir mot kveld alt stilner av, det blir ro og fred, kun bladene rasler så stille når et lite vindpust slår ned.

Du ser ut over vidder, fjell, vann og fjord, en må oppleve dette, føle stillheten, roen, det kan ikke beskrives med ord.

Snart favner sommernatten oss alle inn, til styrke og hvile for mange sinn.

La morgendagen bli en gave, der nasjoner møtes i sannhet for fred.

Det største ønske er; at alle blir med!