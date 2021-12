Den munnrappe låtskrivaren og læraren Atle er halvvegs til nitti og blir glad om han slepp å ete tomatsuppe

Kultur

Atle Oen er dagens hovudperson i Sølvi Hopland Aemmer sin adventspodkastserie Det lyser i stille grender. Atle Oen kjem frå Øygarden, men vart med kona heim til Nordfjordeid då ho trekte det lengste strået. No kjenner han litt på at han er halvvegs til nitti, og har ein del artige tankar og observasjonar rundt det. Han er kålrabistappeansvarleg julaftan, og meiner beskjedent at han kanskje er den flinkaste i fylket til å lage det.

Han likar betre å spele gitar enn å gå fjellturar, slik mange rundt han driv med, noko som har gjort han ganske god på gitar. Han jobbar som lærar, og har eige band, som nettopp har gitt ut ein EP. Frå før har ute ein CD.

Han tenker at det normalt at livet går i bølgedalar. Av eigen erfaring rår han alle frå ikkje å fortrenge dei vonde tinga, men heller velje openheit. Då møter ein forståing, og det finnast løysingar og lys, har han funne ut.

Han har med seg gitaren og syng ein av sine eigne songar for oss. Resten får vi leite opp på spotify, synest han.

Musikk: Det lyser i stille grender, Sølvi Hopland Aemmer, Nå tennes tusen julelys og Stand on Your Own med Atle Oen.

Produsent: Sølvi Hopland Aemmer

Redigering: Bjørn Erik Drabløs, Fjordenes Tidende

