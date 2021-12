«Det er ekstra kjekt når vi kan være ilag»

Kultur

Dette innlegget er skrive av Anne-Karene Vederhus, leiar i Stadlandet pensjonistlag.

Adventsfest på Stadlandet

Den var arrangert i lag med Selje Pensjonistlag som manglar «storstove» til sine samlingar, og det er ekstra kjekt når vi kan vere i lag.

Innleiingsvis overraska hotelldirektøren Øystein Wiig Rambøl oss med si flotte stemme å framføre ein av verdas eldste julesongar: Adeste Fideles (latin), og han ynskte oss velkomne til hotellet samt orienterte litt om det praktiske m.h. til servering og liknande.

Festen vart leia med stødig hand av Sigbjørn Sjåstad.

Marit Fure hadde» Ord for dagen» der ho skildra adventstida ved havet så levande at vi såg både havbåra og småfuglane for oss, og ventetida fram til jul: « Vi ventar på det vesle barn, i krubba lagt på strå».

Dagrunn Prestvik spela piano til allsongane som denne gongen var dei gode, gamle julesongane, medan Rolf J. Stave var forsongar. Kjell Holmboe song country og svensktoppar, fantastisk fint å høyre på.

Så var det gammaldans-framvising, feiande flott framført av « Indre Stad Folklore» som dei sjølve kalla seg i anledning festen, det var Kjartan, Bjørg, Oddhild og Kåre. Kjartan fortalde historia bak kvar dans, interessant! Dei hadde også med ein vals der publikum kunne få delta, og dette var populært for dei danseglade.

Aksel Berge hadde kåseri frå si barndomstid under krigen, gripande og veldig interessant å høyre om. Gunnhild Seljenes Solheim las salmen «Mitt hjarte alltid vankar « og fortalde om då ho var på staden i Betlehem der Jesus var født, og ho hadde også nokre historier som fekk fram smilet på forsamlinga. Dei to representerte Selje sitt lag i underhaldninga.

Elles var det utlodding, denne gongen var gevinstane sikta på jula med heimebaka julebrød, lefser, småkaker samt andre juleting, og som alltid i pensjonistlaget var loddslaget eit populært innslag.

Så var det høgdepunktet – julematen! Hotellet serverte som vanleg veldig god julemat, alle fekk fritt velje kva dei ville ha på tallerkenen frå buffeen, rikeleg og velsmakande, og riskrem til dessert med kaffi. Etter kvart kom også tradisjonelle julekaker på bordet, alt laga på hotellet sitt kjøkken. Vi synest vi er heldige som har Stad Hotell med sin gode service og tilrettelegging slik vi ynskjer det!

Vi seier varm takk til alle som på kvar sin måte deltok i programmet, takk til Stad Hotell, og takk til den store forsamlinga som skapte kvelden til ein festkveld.