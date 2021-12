Måløyjenta Anita flytta heimefrå då ho var 17 år. Etter mange år med sjukdom og på flyttefot er ho no på ein god plass i livet

Kultur

Anita Orheim er dagens hovudperson i Sølvi Hopland Aemmer sin adventspodkastserie Det lyser i stille grender. Anita er tobarnsmamma. Etter ein heftig reaksjon på ei influensavaksine hausten 2017, har ho hatt tøffe år. No gler ho seg over dei små tinga i livet, og er glad for alt ho kan klare, som andre tek for gitt. Ho målar, fotograferer, og er oppteken av kultur og samfunn. Utanforskap i samband med sjukdom er noko ho har kjent på kroppen, og det er viktig for henne å bidra til integrering.

– Det å vere sjuk har gitt meg eit veldig skarpt perspektiv på kva eg vil bruke tida mi på, og eg er blitt mykje flinkare å seie nei. Eg har blitt flinkare til å sjå andre, og plukke opp korleis dei har det, seier ho. Ho meiner vi ikkje må vere redde for å vere til bry, når vi har lyst å bry oss.

Musikk: Det lyser i stille grender, Sølvi Hopland Aemmer.

Produsent: Sølvi Hopland Aemmer

Redigering: Bjørn Erik Drabløs, Fjordenes Tidende

