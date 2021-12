Else og Mogens har hengt saman som erteris gjennom eit langt liv

Kultur

Else og Mogens Bøge er dagens hovudpersonar i Sølvi Hopland Aemmer sin adventspodkastserie Det lyser i stille grender. Det er ikkje lenge sidan dei flytta i leilegheit i Måløy. Men no bur Else der åleine. Mogens har blitt ramma av demens, og har kome på Kulatoppen. Else besøker han nesten kvar dag. Vi får vere med henne på besøk og synge julesongar i lag med Mogens.

Musikk: Det lyser i stille grender, Sølvi Hopland Aemmer og Glade Jul med Sølvguttene.

Produsent: Sølvi Hopland Aemmer

Redigering: Bjørn Erik Drabløs, Fjordenes Tidende

