Skal du gå nyttårsbukk? Då er det lurt å følge desse råda

Førre nyttårsaftan var det også ein del gode råd ein kunne følge dersom ein ville gå nyttårsbukk eller ta imot nyttårsbukkar.

Kommuneoverlege Kjell-Arne Nordgård seier at ein eigentleg berre kan følge dei same råda som då, men at det sikkert er greit å minne om desse. Han forklarer at dei fleste av desse råda går på avstand og hygiene.

Gode og fornuftige råd

Nordgård seier at desse råda er lure å følge dersom ein går nyttårsbukk eller tar imot nyttårsbukkar:

Ein treng ikkje gå til alle i byen, tettstaden eller bygda. Ein kan avgrensa kor mange ein går til, om det er til dei i gata si, til dei som er i same kohortar eller til familievennar.

Vel innpakka godteri som du delar ut.

Ikkje la alle ta oppi skålene der godteriet ligg, men la den som tar imot bukkane dele ut.

Nokre plassar er det tradisjon for å gå inn i husa, men det treng ein ikkje gjere i år.

Hald avstand

– Det positive med å gå nyttårsbukk er at hovudaktiviteten er utandørs. Og utandørs er det mindre fare for smitteoverføring.

I tillegg gjeld dei vanlege råda som ein får når ein går ute i mørket og som har vore vanlege under pandemien ved anledningar som nyttårsbukkgåing og Halloween, og i mørket:

Dersom du har luftvegssymptom bør du ikkje gå nyttårsbukk, men ha ein koseleg kveld heime.

Ha reine hender, hanskar eller skei/pølseklype når du delar ut godteri.

Bruk refleks.