Oline (18) er klar for eit liv med musikk og teater

Kultur

– Eg er ikkje klar for å legge vekk verken teater eller musikk heilt endå. Ein har så mange val at det kan vere vanskeleg å bestemme seg, men eg tenker ein del på kva eg har lyst å gjere framover for tida. Eg håper at eg kan finne ein jobb der ein kan fortsette med det eg er så glad i. Men korleis eg skal gjere det, veit eg ikkje enno, smiler 18-åringen som går vg3 drama på Firda vidaregåande skule.