Sikrar drifta av det flytande litteraturhuset: No kan dei tilsette dagleg leiar

Bokbåten Epos har sidan 1963 vore eit populært kulturtilbod langs småhamner og grender på vestlandskysten. Etter at tilbodet har vore trua av nedlegging, har Stiftelsen Fritt Ord no sikra vidare drift ved å løyve tre millionar kronar over tre år.