Skal gjere stas på nokon som utmerkar seg innan frivilligheit

Kultur

Det var ressursgruppa for frivilligheit i Kinn kommune som fremma eit ønske om at det i staden for Kulturpris i 2022 blir utdelt ein Frivilligheitspris i kommunen i samband med markering av Frivilligheitas år 2022. Oppvekst og kulturutvalet syntest dette var ein god idé og det kjem derfor til å vere ein person, gruppe, eit lag eller ein organisasjon som har utmerka seg innan frivilligheita i året som har gått som kjem til å få Frivilligheitsprisen. Ein kan også få den for lang og tru teneste eller for stor innsats for frivilligheita i kommunen.