Nordfjording vann prisen for årets artist under Luttprisudelinga

Kultur

Under musikkfesten på Scandic Sunnfjord Hotel & Spa vart også Gunn Kvaale frå Sogndal kåra til årets nykommar, og festivalsjef for Malakoff, Arnt-Ivar Naustdal, fekk årets bakompris.

For Pavelich var det så stort å få prisen at han gjorde om på alle planar og kasta seg på eit fly frå Danmark for å rekke festen.

-Dette er altså så utruleg stas! Sidan vidaregåande har eg sporadisk vore nominert til Luttprisen, og det følast heilt fantastisk å vere så heldig å få den i år! Denne prisen held eg høgt, seier Pavelich om å få prisen.

Fekk prisen for første gong

Det er 16. gong Luttprisen vert delt ut. Alexander Pavelich har aldri blitt tildelt prisen før. Det er ein folkejury og fagjury som saman avgjer kven som får Luttprisen. Over 5000 røyster kom inn. Totalt samla festivalen 52 musikarar på fire scener.

Moderne artist

– Luttprisen er ei viktig markering av talent frå Sogn og Fjordane, og med så mange flotte og flinke folk nominert så føler eg meg ekstra heldig no. Tenk at eg får snike meg inn i rekka av dei mange talenta som har teke imot den tidlegare. For meg er jo dette reine Hall of Fame, seier Alexander Pavelich om å bli tildelt prisen som årets artist frå Sogn og Fjordane laurdag kveld.

Samstemt jury

I vurderinga frå fagjuryen heiter det at “Pavelich er eit strålande eksempel på ein moderne artist som både lagar og framfører musikken sjølv, på eit høgt nivå, samstundes som han skriv musikk for både nasjonale og internasjonale stjerner med stor suksess. Pavelich har i løpet av 2021 styrka sin posisjon som ein sentral person i norsk musikkbransje”.

-I år er også nominert til Musikkforleggerprisen, og har medverka på to album som er nominert til årets pop i Spellemann, men Luttprisen er gjevast spør du meg då, avsluttar Pavelich.

Alexander er kjent for mange etter deltaking i Stjernekamp på NRK1, og han var også ein av artistane som stod på scena under årets Idrettsgalla. Som årets artist fekk Pavelich eit stipend frå Sparebankstiftinga til Sparebanken Vest og eit kunstdiplom frå Oddvar Torsheim.

Spennande nykommar

Årets nykommar vart Gunn Kvaale frå Sogndal. 2021 vart året Kvaale debuterte som artist, fekk platekontrakt og gjekk rett inn på spelelistene til Noregs største radiokanal, NRKP1.

Ho har også hatt gode strøymetal på Spotify. I den faglege grunngivinga frå juryen blir det lagt vekt på at Kvaale når ut til publikum med eigen musikk, eigne tekstar og sitt eige musikalske, særskilde uttrykk.

Ho fekk eit stipend frå sparebankstiftinga til Sparebanken Sogn og Fjordane. Gunn Kvaale var også ein av dei mange artistane som stod på Luttscena i Førde under prisutdelinga.

Festivalsjef blei heidra

Den siste prisen som vart delt ut var “Bakomprisen”, som er ei utmerking til ein person som har gjort ein ekstra innsats for å vise fram artistane frå Sogn og Fjordane. Prisen gjekk i år til Arnt-Ivar Naustdal som er festivalsjef for Malakoff.

Juryen har lagt vekt på Naustdal sin evne, driv og entusiasme over fleire år for å sleppe lokale artistar til på eigne scener under festivalen. Det var Kjartan Lauritzen som delte ut prisen til Naustdal. Dei har sjølve stått på Malakoffscena ved fleire høver.

Det blir også trekt fram av juryen at vinnaren med solid og god kunnskap og audmjuk personlegdom har bidratt til eit rikt musikkmiljø for lokale artistar. Naustdal er ein typisk Bakom-vinnar blir det understreka av juryen ettersom Naustdal aldri framhevar seg sjølv, men alltid løftar fram innsatsen til andre.



Vinnaren av bakomprisen får eit stipend frå sparebankstiftingane til Sparebanken Sogn og Fjordane og Sparebanken Vest som skal nyttast til eit prosjekt som viser fram nye unge talent.

Under prisutdelinga var scena full av lokal artistar som Kjartan Lauritzen, Alexander Pavelich, SJUR, Sigrid Felde, Gunn Kvaale, Aleks Grey, Anna Naustdal, Jackbow og Teo.

Desse var nominerte til Luttprisen – årets artist 2021: Eva Weel Skram, Alexander Pavelich (Lovespeake), Kjartan Lauritzen, Tungevaag, SJUR, Grand Alpaca, Julie Falkevik, Vilnes, Erlend Apneseth, Sigrid Moldestad, Line Dybedal, SOFIA, Odd-Erik Lothe, Aleks Grey, Oselie, Sigrid Felde, Gunn Kvaale og Andrea Santiago.