Tidleg laurdag tok han turen til ein veldig vakker plass.

– Eg sluttar ikkje å forundre meg over alle dei fine plassane som er i området. Eg burde søke om ein månads permisjon utan løn til. Då kunne eg har reist til endå fleire plassar, seier han og legg til:

– For ei tid det har vore! Eg kjenner at eg allereie gledar med til turen i morgon, men at eg gruar med til ettermiddagen då eg må seie hadet til alle. Det blir vanskeleg, seier Bertrand og ser ned.

Klarer du å sjå kvar Bertrand er?

Send svaret ditt til oss på fjt@fjt.no, via Fjordenes Tidende sin Instagram-konto eller kommenter under saka på Fjordenes Tidende si Facebook-side.

Luke 22:

Bertrand var fredag, som over 200 gjetta på e-post, Facebook og Fjordenes Tidende sin Instagram, i Svelgen. Den heldige som får ei lita Fjt-juleoverrasking er Steinar Solvang frå nettopp Svelgen. Gratulerer!