Kinn kommune

I Måløy startar dagen tidleg med festsalutt og framkomsten av cruiseskipet MS Renaissance klokka sju om morgonen. Kort tid etter blir det halde kransenedlegging ved minnesteinen på Moldøen, ein seremoni leia av Mats Brunsvik.

Morgonprosesjon stiller deretter opp, med Måløy Musikklag i spissen. Dei marsjerer frå Moldøen opp gjennom byen til torget, der det blir både flaggheising og ei ny kransenedlegging ved Mats Brunsvik saman med Frelsesarmeen.

Gjennom dagen opnar kiosken for sal av forfriskingar, og det blir fleire kransenedleggingar, inkludert ei ved minneplata ved Sør-Vågsøy kirke. Barna samlar seg for eit felles barnetog ved Spiralen, før det heile ender med underhaldning på Torget. Her blir det song av Måløy Songlag og ulike leikar for dei yngre.

Ettermiddagen byr på bilparade i sentrum, og dagen blir runda av med eit folketog, kransenedlegging ved Linge-monumentet, og eit stort festarrangement på Torget. Her blir det blant anna utdeling av idrettsstipend og kulturpris.

Frå 2019: I Deknepollen gjekk Skavøypoll skulemusikkorps med drill i front før toget enda opp til fest og underhaldning i Nordfjordhallen. Foto: Vidar Furnes

I Deknepollen held Måløy Songlag ei minikonsert på Kulatoppen, der også skulemusikken spelar. Deretter startar folketoget frå Kulatoppen og går fram til Nordfjordhallen der dagen held fram med servering av mat. Leik for barn finn stad i Nordfjordhallen. Dagen avsluttast med ein folkefest i Samfunnshallen med underhaldning frå Drilltroppen til Skavøypoll Skulemusikk, ein tale av Ellen Jåvold, song frå Koret ved Skavøypoll Skule, og ei trekking med utlevering av gevinstar på programmet.

På Raudeberg skjer det også spennande ting denne dagen. Bilparaden som ender opp i Måløy startar her, og det vil i tillegg vere fest på bedehuset med tale av Petter Lillestøl, songinnslag med husets eiga gruppe og bildevisning med John Inge Refvik.

I Holvik og Vågsvåg blir nasjonaldagen markert med flaggheising og ein minikonsert tidleg om morgonen. Seinare på dagen blir arrangert det folketog i Vågsvåg, etterfølgt av barneleikar og sosialt samvær med kiosk og kafé. Kvelden avsluttars med ein guida tur til Nakkenestoppen med Ørjan Halnes som guide.

Stad kommune

På Nordfjordeid startar dagen med revelje klokka sju, etterfylgt av flaggheising. Barnetoget stiller opp i Skulevegen og marsjerer gjennom bygda til Eid kyrkje, der det blir halden festgudsteneste med Olaf Sigurd Gundersen. I Eidahallen er det aktivitetar og leikar for barna, og dagen avrundast med gratis barnekino og flaggfiring.

På ytre Stadlandet såg det slik ut i 2020. Foto: Privat

Bygdefolket i Selje startar dagen med eit balubatog tidleg om morgonen etterfylgt av flaggheising og festgudsteneste i Selje kyrkje. Resten av dagen er fylt med leikar, matservering og eit festmøte i samfunnshuset, som inkluderer talar og kulturelle innslag.

På Leikanger startar festdagen med ein festgudsteneste, etterfylgt av kranspålegging og eit folketog som går gjennom bygda. Dagen fyllast vidare med barneleikar og avsluttast med ein folkefest i grendehuset, komplett med tale for dagen og matservering.

17. mai i Selje i 2019 baud på flott vêr. Foto: Siri Kolseth

I Kjølsdalen held ein tradisjonell tog av diverse køyretøy, og på Flatraket legg dei vekt på utandørsaktivitetar som leikar og natursti, etterfylgt av eit tog og tale for dagen.

På Årsheim er dagen prega av flaggheising, middagsservering og ein rekke leikar og konkurransar, og på Barmen samlast lokalsamfunnet i grendehuset for ein dag med tog, leikar og eit felles matbord.

Bremanger kommune

I Bremanger byr dagen på flaggheising tidleg om morgonen, etterfylgt av eit folketog som endar ved kyrkja. Der blir det halde minnetale og kranspålegging, før det er tid for gudsteneste. Etter det startar aktivitetane der mellom anna barneleikar og ein hesteskokastekonkurranse står på programmet. Dagen avsluttast med ein folkefest i Bremangerhallen, der det også er kino for dei yngre.

Dette bildet er tatt i Bremanger i 2020. Foto: Privat

I Kalvåg startar med salutt og flaggheising, før det blir gudsteneste i Frøya kyrkje. Gjennom dagen er det fellestog, taler, og leikar for både barn og vaksne, og dagen avsluttars med ein barnefest og ein folkefest for dei eldre.

I Kolset krins markerer dei dagen med flaggheising og gudsteneste, etterfylgt av minnemarkering ved bautaen og eit lokalt tog. Det blir servert rømmegraut og spekemat før ein rekke leikar og aktivitetar, og dagen avundas med ein folkefest og dans utover kvelden.

I Svelgen startar dei også dagen med salutt og flaggheising, og deretter eit spesielt båttog som går frå Hotellkaia via Breivika, Båtvika og Mevika før det går tilbake til Hotellkaia. Det blir også gudsteneste og kaffi- og kakesal før barne- og folketoget tar til. Ettermiddagen byr på barneleikar og ein kulturkafé med musikk og talar. Dagen avsluttast med bilrebusløp og cruising, organisert av den lokale Amcar-klubben.