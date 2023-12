Sammen med kommunalsjefene, kommunedirektøren og lederen for servicekontoret skapte de ei høytidlig avslutning etter det siste kommunestyremøtet i 2023.

Det var mange flotte sangstemmer i salen og kommunestyret i Bremanger kunne fint ha startet et kommunestyrekor.

Kommunedirektør Tom Joensen ble også oppfordret til å lese et dikt han hadde lest tirsdag for de ansatte på rådhuset. Diktet heter «Eg tenkjer på kommunen min» og er skrevet av Jon Hjørnevik.