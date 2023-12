– Eg har no valt ein superfin plass å vere på julaftan! No skal eg sjå meg rundt og besøke ulike plassar som eg har blitt anbefalt.

Roa har senka seg og Bertrand gler seg over at det er så stille, og over lysa og julestemninga som pregar plassen han er på.

– Her skal eg berre ta inn alle inntrykka eg klarer før eg må reise heim til Fjordenes Tidende for å seie hadet til alle vennane mine. For så å reise heim heim, seier Bertrand og lener hovudet bakover for å kjenne snøfnugga som treffer panna.

Klarer du å sjå kvar Bertrand er?

Då må du gjette innan klokka 18.00 i dag. Send svaret ditt til oss på fjt@fjt.no, via Fjordenes Tidende sin Instagram-konto eller kommenter under saka på Fjordenes Tidende si Facebook-side.

Luke 23:

Bertrand var laurdag, som over 300 gjetta på e-post, Facebook og Fjordenes Tidende sin Instagram, i skateparken på Stadlandet. Vidar Eikrem er heldig og får ei lita Fjt-juleoverrasking i posten. Gratulerer!