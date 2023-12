Bertrand er ikke helt alene i dag, og er avbildet sammen med en annen.

– Nei, jeg liker ikke alltid å være alene i fokus, smiler han.

Klarer du å se hvor Bertrand er i dag?

Luke 20:

David på 8 år gjettet helt rett, når han gjettet Refviksanden. Han får dermed en liten jule-overraskelse i posten. Gratulerer!

Over 300 andre har deltatt i gjettingen på Facebook, via Instagram og e-post, og de aller fleste har gjettet riktig. For et engasjement!

Bertrand koset seg veldig på Refviksanden. Han og Rudolf fikk seg en båttur og han fikk laget et lite sandslott.

– Det var så kjekt å få lage litt sandslott også! Foto: Kjellrun Åsebø

Og ikke minst var det deilig å få slappet litt av i sola.

– Både Grotlesanden og Refviksanden er jo helt fantastiske! Foto: Kjellrun Åsebø

– Og så er jeg veldig imponert over fjøsene her! Slike vil jeg ha hjemme som jeg kan sitte og spise julegrøt i, sier Bertrand.

– Sjekk den kule fjøsen, da! roper Bertrand og lener seg ut av bilvinduet. Foto: Kjellrun Åsebø

– Denne måtte jeg bare sende en nisselfie hjem av. Hvem er det som fjøsmaler så stilig? Foto: Kjellrun Åsebø

Og som om alt dette ikke var nok, ville også mange dyr hilse på.

– Det var så hyggelig med alle dyrene som ville si hei!