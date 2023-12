– Det var veldig morosamt at han grunneigaren i Hessevik kommenterte på Fjordenes Tidende Facebook! At allemannsretten gjeld, også for nisser. Då blei eg varm om hjartet, seier Bertrand.

For grunneigaren hadde heilt rett, og det same hadde fleire av lesarane. Bertrand var i Hessevik på Bryggja.

Ein av lesarane skriv på e-post:

– Bertrand er faktisk på verdas finaste badeplass på Bryggja!

Og ei anna er overraska over kor nært Fjt-nissen har vore utan at ho har sett han:

– Han er jo heime med meg jo, i Hessevik på Bryggja!

Nye eventyr

Bertrand overnatta i Måløy i Fjordenes Tidende sine lokaler. Han har fått si eiga seng, som han insisterer skal vere nært den guloransje sofaen vår.

– Det har vore så gøy å reise rundt med han i helga. Han klarer ikkje å la vere å synge når vi køyrer bil, og i helga gjekk det mykje i Last Christmas av Wham, kommenterer kollegaen min søndag kveld.

Det var vanskeleg å sovne med så mange inntrykk å fordøye. Foto: Kjellrun Åsebø

Bertrand er så full av entusiasme og pågangsmot. Allereie måndag morgon reiste han tidleg saman med ein av oss på nye eventyr.

Veit du kvar Fjt-nissen er i dag, 4. desember?

Luke 3:

229 personar hadde tippa på Facebook, 15 på e-post og fem på Fjt Insta innan klokka 24.00.

Den som kan vente på ei juleoverrasking frå Fjordenes Tidende er Lea Silden. Gratulerer!