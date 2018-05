Meninger

Fredrik Egeberg har skrive dette lesarinnlegget:

«Hvorfor i alle dager Kinn?»

Både Nei-siden og Ja-siden vil det beste for Vågsøys fremtid. Dette viser det store engasjementet det er i denne saken.

Forskjellen på Ja-siden og Nei-siden er slik jeg oppfatter den at Ja-siden ber Nei-siden om å dokumentere både det ene og det andre, noe Nei-siden gjør i den grad det er mulig, imens kommer det masse flotte drømmer og visjoner som ingen fra Ja-siden gjør noe for å dokumentere. Hvorfor er det slik? Kan det være fordi drømmer og visjoner ikke lar seg dokumentere? Vi har mange drømmer og visjoner vi som ikke vil inn i Kinn også. Forskjellen er at vi ser på de faktiske økonomiske og demokratiske siden av saken og. Det er ikke sånn at vi får mer penger i budsjettene våre selv om vi slår oss sammen med en kommune med flere økonomiske utfordringer enn oss selv. Det er heller ikke sånn at kommunens tilbud til innbyggerne blir bedre av sammenslåing med en kommune som kom på 252. plass på kommunebarometeret, der vi selv ble nr 40. At Kinn kan løse noen utfordringer er jeg helt enig i. Kinn løser nemlig mange utfordringer som Flora i dag sliter med.

Vi har en god kommune med flinke ansatte. Det vil vi ha utenfor Kinn også. Det er 250 kommuner i Norge som har lavere folketall enn Vågsøy. Er det noen som seriøst tror at stortinget vil godta en sulteforing av alle disse kommunene? Det er klart det er trangt økonomisk her i Vågsøy, som i de fleste andre kommuner. Samarbeid på kysten er vi avhengig av, men det kan man klare uten sammenslåinger. Et reelt kystsamarbeid i regionen må også inneholde Selje og Bremanger. De har da ikke sagt noe om at de ikke vil inngå i et sånt samarbeid. Trenger ikke kommunesammenslåing for å oppnå dette. Det er forskjell på å barbere seg og å skjære av seg hodet.

Stem nei til Kinn!