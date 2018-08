Igjen imponerer NRK med sitt sakte-TV, minutt for minutt, steg for steg.

Meninger

Redaktør Erling Wåge hadde denne leiaren på trykk i Fjordenes Tidende fredag:

Igjen imponerer og leverer NRK, minutt for minutt. Det er mange som er fascinerte over fenomenet sakte-TV. Tidlegare har vi vore med NRK kysten rundt med nye og gamle hurtigruter. Vi har fått vere med Skibladner på Mjøsa, vore med gjennom slusene på Telemarkskanalen og vi har reist med tog, minutt for minutt. Denne sommaren er vi med ein av dei største villmarksprofilane vi har, Lars Monsen, på tur i den norske fjellheimen, minutt for minutt, steg for steg.

Vi kan ikkje slutte å bli imponert over statskanalen som stadig går nye vegar, bokstaveleg tala. I år så er det norske folk invitert på tur i indrefileten i den norske fjellheimen. Det er litt av eit apparat som er i sving for å løyse dei tekniske utfordringane med å sende flotte levande bilete frå den fantastiske naturen som Monsen & co. tek seg fram i. Mange stadar er det knapt mobiltelefondekning. Likevel så klarer NRK sine dyktige folk å få sende levande bilete så godt som det går an. Litt hakking på TV-bileta av og til kan vi godt leve med.

Med hundrevis av turglade på slep så har Monsen teke oss med på spektakulære fjelltoppar, avsidesliggande fjell og dalar, og heilt ned i fjøresteinane. Monsen bidreg til turglede. Han snakkar med vanlege folk med lokalkunnskap, han snakkar med tilfeldige og ikkje minst deler han sin enorme kunnskap og erfaring om korleis ein skal ha mest mogleg glede av å gå i fjellet. Når vi ser og høyrer på Monsen så får vi lyst til å gå på tur og oppleve nye stadar og storslått natur. Monsen og NRK gjer at vi blir endå gladare i dette flotte og frodige landet vårt. Vi er spente på kva neste prosjekt blir minutt for minutt. Vi tippar det ikkje stansar med årets fantastiske fottur som vi har fått vere med. Vi reknar med at planlegginga av neste års sakte-TV er i full gang.