Geir Ove Refvik har skrevet dette leserinnlegget:

«Etterpå, og tiden fremover»

Det er nå cirka 2 måneder siden striden om Kinn fikk en foreløpig slutt.

Jeg er fremdeles frustrert over at vi tapte, spesielt når vi egentlig vant.

Vi vant kampen om folkeavstemning, vi vant selve folkeavstemningen soleklart, men vi tapte selve finalen.

Som gammel fotballspiller, og trener, er noen tap verre å svelge enn andre. Et tap som dette ville fått avisoppslag om spekulative dommeravgjørelser, hjemmedommer og annet.

Kanskje må vi som motstandere ta selvkritikk på at vi ikke var gode nok i avslutningsposisjon, men vi hadde ikke all verdens ressurser å leke oss med, som motparten hadde, og brukte.

Jeg er fremdeles av den mening at denne sammenslåingen ikke vil være bra for Vågsøy over tid.

Om ca et år er det kommunevalg. Det er mulig at politikere tror ting går over, og at ting vil normaliseres etter en tid. Det er nok riktig generelt sett, men i denne betente saken tror jeg over 60 prosent av de som stemte vil huske veldig godt hva som skjedde 14. juni 2018 da Vågsøy ble vedtatt å nedlegges.

Jeg tror de 15 personene som utgjorde flertallet i nevnte vedtak, vil få en utfordring når de skal prøve å vinne velgere. Ikke tok de seg bryet til å forsvare sitt syn i møtet 14. juni og i min verden har de heller ikke gode nok argument for å stemme som de gjorde. Men, det er et fritt land, heldigvis, og folk får derfor lov til å stemme som de vil.

Men, konsekvensen av det kan bli spennende å følge. Jeg er kun én person, som garantert ikke vil stemme på noen av disse 15, eller partiene deres. Hvis vi alle mine meningsfeller, eller veldig mange av dem, gjør det samme, kan det bli tynt med representanter fra Vågsøy i Kinn, kanskje bortsett fra Senterpartiet og Rødt, og eventuelt andre konstellasjoner som måtte dukke opp.

Til slutt: Jeg er selvfølgelig klar over at om fremtiden kan ingen spå, kun tro. Er det en ting Nei til Kinn kan ha bidratt med, så er det at den fryktede neglisjeringen av Vågsøy ikke skjer fra dag 1. Men, over tid vil kjøttvekten slå inn, slik er det bare.

Til alle, lykke til med valget 2019, måtte de ærligste vinne.