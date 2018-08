Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Øystein Sandøy.

«Ha deg heimatte, din håbue».

Ein slektning av svogeren min var for mange år sidan i leiinga for eit fiskeriprosjekt i regi av NORAD. Det føregjekk på Rudolfsjøen, no heitande Turkanasjøen i Kenya/Etiopia. Målet var at dei innfødde skulle setjast betre i stand til å utnytte dei rike fiskeressursane i innsjøen.

Vermund, som han heitte, hadde eit lyst og frodig sinn. Han var meir praktikar enn teoretikar, og var fullt ut innforstått med at betrevitenheita og den avanserte teknologien måtte leggjast att heime. Han kom umiddelbart på godfot med borna i området, og dei mora seg stort når han tok ut gebisset sitt. «Trolldom, trolldom», skråla dei.

Ein gong kom det nedover ein delegasjon frå NORAD-leiinga. Dei skulle føreta den klassiske evalueringa. Vermund lukta lunta, og såg føre seg eit kobbel personar med meir teoretisk enn praktisk innsikt. Men dei måtte takast i mot på beste vis, og Vermund allierte seg med ein liten gut. Han vart nøye instruert om kva han skulle seie, og Vermund var tydelegvis ein pedagog av rang. Delegasjonen kom, og leiaren vart møtt av, og helst på av den vesle guten, med fylgjande ord på klingande Værlands-dialekt: «Ha deg heimatte, din håbue»!

Eg veit ikkje korleis vedkomande reagerte, og han ana truleg heller ikkje kva ein «håbue» er. Forklaring: På Værlandet er det ein person som er litt hjelpelaus og klønete, men samstundes snill og godhjarta. Vi får berre vone at vedkomande hadde humoristisk sans.

Den norske regjeringa er ein «håbue» fattigare. Han heiter Per Sandberg, og måtte «ha seg heimatte». Hjå meg avføder det eit skuldertrekk. Det kan godt vere at Sandberg hadde og har sine gode sider som person og statsråd, men i denne Iran-historia har han vore klønete så det held. Faktisk i ein slik grad at det vel måtte koste han vervet som fiskeriminister. Det har aldri skada nokon å bruke hovudet lite grann, om det aldri så mykje «infisert» av forelskelses-rus. Det burde heller ikkje vere nokon heksekunst å etterleve eit regelverk om å leggje att presumptivt sensitive mobiltelefonar, og å gje beskjed til sine overordna kvar ein var. Vi lærde alt som ungar å informere foreldra våre om kor vi skulle.

Det er godt mogeleg at media har skvisa denne historia til siste dråpe, og kokt suppe på ein spikar i lengste laget. Dei om det! Vidare ser eg at Erna Solberg blir kritisert for ikkje å ha gripe inn tidlegare, og for å ha gitt statsrådane sine alt for lange taumar. Mitt tips er at ho og Siv Jensen ville disiplinere Sandberg ved å gje han ansvar som statsråd, men vi ser i etterpåklokskapens namn at det var litt som å «gjete kongens harer». Eit ureglementert hopp like til Iran gjorde at haren berre måtte «ha seg heimatte».

Pytt, pytt, seier eg! Eg ynskjer den iranske etterretninga lukke til når dei skal analysere innhaldet i Sandberg sin mobiltelefon. Dette ørkenlandet får sikkert rikt utbyte av ideell maskevidde i reketrål, og prisen på NVG-sild. Statsrådar kjem og går, og i dette tilfellet synes eg at ein har gjort eit godt byte. Harald Tom Nesvik har kjennskap og innsikt i den næringa han no har fått ansvar for, og han er i tillegg ein røynd parlamentarikar. Eg har skuldrane rimeleg godt senka, utan allverda otte for at den nye ministeren kjem til å føre oss strake vegen i fanget til draugen.

Og kva dersom eg tek feil? Vel, vel…… Då kjem oppmodinga: «Ha deg heimatte, din håbue»!