Gullborg Holvik Toftegaard, Christian Toftegaard og Ann Kristin Toftegaard har skrevet dette leserinnlegget:

Åpningen av Måløyraidsenteret 23. august 2018

Jeg bodde med min familie i Måløy 3. juledag 1941, og var da 11 år gammel. Det var derfor en stor ære å bli invitert med på den viktige folkefesten i anledning åpningen av Måløyraidsenteret.

Programmet hadde et stort spenn, og gode krefter skapte glede og energi. Vågsøy kommune og Stiftelsen Måløyraidsenteret hedret Norge med tanker og stort arbeid over lang tid. Kongeskipet som kom med Kronprinsparet la til anker i den berømte Måløyhavnen.

Byen fikk solgløtt med drivende skyer og noen regndråper, og alle flagg fikk blafre i brisen. Høytideligheten var i gang. Korsang og festlig musikk ønsket velkommen. Kommunens taler gjorde lykke.

H.K.H. Kronprins Haakon Magnus var i marinens staselige uniform, og Kronprinsesse Mette-Marit var i stilig hvit drakt. De skapte stolthet for oss alle med sitt vakre nærvær. Etter den formelle åpningen, fikk vi glede oss over Kronprinsens gode tale. Med sin kraft og velmodulerte stemme viste han temperament og varme. H.K.H. Kronprinsen høstet vel fortjent stor applaus.

På Torget var det festdekket lunsjbord til inviterte gjester. Serveringen gikk flott, og ekte Måløy-gourmetmat smakte fortreffelig. Alle der kunne få se det flaggsmykkede Kongeskipet og også to av våre spennende fjell; Hønekammen og Hanekammen. Busstur til Måløyna, kalt Lille-Kreta under krigen, mens det eldste navnet var Moldøen. Der fikk forsamlingen også passende musikkunderholdning.

Den dyktige, unge sekkepipespilleren markerte forbindelsen til Storbritannia-Skottland. Midt i den betagende utsikten til alle kanter, sto Terje Sølvberg staut og fritt. Der holdt han sinspennende og historisk viktige tale: «Ja, vi elsker dette landet». Det internasjonale aspektet var også hedret for de falne 3. juledag 1941. Kronprinsparet la ned blomsterkrans ved Kaptein Martin Linges monument. Det var en minneverdig stund under himmelens solgløtt. Vi minnes H.K.H. Kong Haakon den 7. sitt slagord under krigen: «Alt for Norge».

I takknemlighet sender vi våre hjerteligste takk og gratulasjoner med den verdige folkefesten. Lykke til videre med Måløyraidsenteret!