Meninger

Ola Teigen (Ap), ordførar i Flora kommune, har skrive dette innlegget:

«Staten stivner i gamle grenser og historier»

Ei ny sentraliseringsbølge rir staten og denne gong er det NAV som skal endrast. NAV Sogn og Fjordane og Hordaland skal bli ein, men og lokalt skal ein og gjere endring. Færre kontor, større einingar og nokre kommunar vil ikkje lenger ha eigne NAV-kontor. Store nye kommunar vil få fleire oppgåver, var bodskapen frå NAV i fjor. Det vil seie, Kinn kommune passer nok neppe inn i malen til NAV. NAV har nemleg bestemt at regionkontor skal leggast til dei 3 fogderia Sunnfjord, Nordfjord og Sogn. Kysten er framleis eit framandord i Sogn og Fjordane.

I tiår har ein peika på manglande vilje til å legge statlege og fylkeskommunale oppgåver til kystkommunar i Sogn og Fjordane. Dei som har vore lagt hit har litt etter litt blitt plukka vekk. Sist vart skatteetaten si nasjonale satsing innan fiskeri og havbruk som er bygd opp i Florø, flytta til Førde. Mindre behov for publikumsfunkajonar lokalt var grunngjevinga. I Måløy var Fiskeridirektoratet berga med eit naudskrik, medan skattekontoret var lagt ned. Medan skattekontor er lokalisert som perler på ei snor langs kysten, er situasjonen annleis i vårt fylke. Kysten er upraktisk i Sogn og Fjordane. Sjølv om politimesteren i Sogn og Fjordane kunne sitte i Florø sidan 2003, var dette heilt uråd for regionlensmannen. Han måtte vere nær sentralsjukehuset og tingretten, kunne politimesteren i Bergen melde. I Hordaland var det ikkje slike kriterier vektlagt.

Når NAV skal samle kontorfunksjonar som ikkje driv publikumsretta arbeid, fryktar eg at vi på nytt høyrer dei gamle historiene. Langs kysten er det nok både vanskeleg å rekruttere og anna. For sjølv om det er NAV vi snakkar om så fryktar eg ein neppe vil legge vekt på at både Måløy og Florø har svært låg statleg sysselsetting, relativt få kvinnearbeidsplassar og har behov for større breidde i jobbmarknaden.

For å bøte på situasjonen gjer Flora og Vågsøy som vi gjer. Vi tek staten på ordet. Nye større kommunar skal få nye oppgåver og utflytting av statlege oppgåver er premien dei frivillige samanslåingar. Vi er aktive og kjempar for at kysten av fylket skal få sin rettmessige posisjon. På kort tid har fylket vedteke Strategisk plan for kysten og peika på Florø som eige regionssenter på kysten. Dette har ikkje kome av seg sjølv.

No forventer vi at og staten evner å sjå utanfor gamle etablerte grenser og relatere seg til det nye kartet som er teikna. Det er staten som har sett i gong reformene og no må dei også etterleve resultata av sine eigne grep. Nye Kinn kommune aksepterer ikkje å sitte att med svarteper også denne gongen. Denne gongen forventer vi at staten følger opp sine eigne mål. Vi forventer faktisk å bli valgt.