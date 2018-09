Markerer 70-årsjubileet for verdenserklæringen for menneskeretter på eldredagen

Meninger

Dette innlegget er skrevet av Roar Lødøen, leder i Vågsøy eldreråd.

Markering av eldredagen i Vågsøy

I 1990 bestemte FNs generalforsamling at 1. oktober skulle utpekes til Den internasjonale eldre-dagen. Hensikten med å utpeke en bestemt dag som de eldres dag var å fokusere på at verdens befolkning stadig blir eldre. I 1991 ble dagen for første gang markert i Norge. I 2018 er det også 70 år siden Verdenserklæringen for menneskeretter ble vedtatt i FN. Dette 70-årsjubileet er derfor en god anledning til å markere viktigheten av erklæringen på den internasjonale eldredagen. På den måten minner en om at alle retter og friheter også gjelder for eldre.

Hvert år bestemmer FN et tema for dagen og i anledning 70-års jubileet er det naturlig at målet i år ble:

- Fremme menneskerettene nedfelt i Verdenserklæringa, og vise til hva dette betyr for eldre i hverdagen.

- Synliggjøre eldres deltagelse i samfunnet, og spesielt deltagelse i menneskerettsarbeid.

- Reflektere rundt framgang og utfordringer knyttet til eldre og menneskerettene.

- Engasjere et bredt publikum rundt i verden til å mobilisere til oppfylling av menneskerettene på alle stadier i livet.

Vi vil derfor presisere at disse målene forplikter myndighetene, både sentralt og lokalt, til å fokusere på uavhengighet, deltagelse, omsorg, selvrealisering og verdighet for de eldre! Innen 2030 vil eldre i verden stige med 56 prosent og antall mennesker over 60 år vil være høyere enn antall mennesker mellom 15-24 år. Den aller viktigste grunnen til økt levealder, er at vi har klart å skape en bedre folkehelse gjennom vitenskapelig og medisinsk utvikling. Vi er blitt gitt mer tid. Mer tid i den enden av livet vi tilbringer som godt voksne. Forskning viser også at jo eldre man blir jo mer tid tilbringer man i ensomhet. Den store medisinske gevinsten, i form av et lengere liv, får dermed en noe bitter ettersmak om den skal resultere i at enda flere tilbringer ennå mer tid i ensomhet. Dette er noe helsemyndighetene nå for alvor må ta inn over seg at praktisk hjelp ikke alltid er nok, men at de sosiale og emosjonelle behovene må også bevilges tid til i dagens samfunn i samsvar med FNs mål.

Eldredagen er en festdag, en honnør til de eldre for deres bidrag i samfunnet. Men det er i like stor grad en dag å fokusere på FNs mål og de muligheter og utfordringer som ligger i den befolkningsgruppen som øker mest.

Vågsøy eldreråd, Bryggja pensjonistlag og Vågsøy pensjonistlag vil markere denne dagen med en sammenkomst i Parken Kulturhus på Raudeberg lørdag 22. september, der alle er hjertelig velkommen.