Meninger

Jan Helgøy på Fiskå har skrive dette lesarinnlegget:

«Stad skipstunnel»

I vår Noregshistorie har Mørejarlane sett varige og store store spor etter seg. I vår tid har vi no fått tre nye og store politiske «Mørejarlar» i Regjeringa og Stortinget. Dette er Harald Tom Nesvik (kyst-og fiskeriminister), Jon Georg Dale (samferdselsminister) og Helge Orten (Stortinget sin komiteleiar for logistikk og kommunikasjon).

Norskekysten med skipsleia har, og har alltid hatt eit nasjonalt og internasjonalt hovudfokus. Dette gjeld særleg på det maritime og marine området. Våre politiske «Mørejarlar» har no fått servert ein historisk moglegheit; det er ei snarleg utbygging av Stad skipstunnel i samsvar med NTP (nasjonal transportplan) sin finansieringsplan på 2,7 mrd.

Stad skipstunnel er no gjennom ein heil mannsalder og 19 utgreiingar vorte overmoden for realisering. Det vil vere systemsvikt på aller høgaste politiske nivå dersom det no vert nye treneringar og utsettingar. Politikarar på alle nivå har kome og feira NTP-bevilningar. Dei har stilt opp i media og samankomstar framfor alle val og lova støtte til Stad skipstunnel. Kva vert truverde og tilliten til politikarane dersom det no ikkje vert snarleg realisering?

Olje- og gassfondet er av verdas største fond og har passert 10.000 mrd. Det er her snakk om prioritering. Pengar til Stad skipstunnel er lovde i NTP, men ikkje politisk løyvde. Kystfolket stolar no på at dei tre sentrale kystpolitikarane er handlekraftige, slik at folket på kysten får sin rettmessige del av samfunnskaka i samsvar med NTP.

Det vil no vere ei stor nasjonal skam å stoppe Stad skipstunnel!

Lukke til med NTP og komande statsbudsjett!