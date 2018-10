Fiskerihavna i Måløy - kommentar til Helge Blålid

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Morten Hagen (H).

Fiskerihavna Måløy- kommentar til Helge Blålid

Havbrukskonferansen i Måløy var en spennende og lærerik dag for mange som deltok. Vi fikk høre om muligheter og utfordringer for fremtiden. Måløy har en unik mulighet til å gripe mulighetene i havrommet og vi har både vilje til og ønske om å gjøre dette. Måløy Marine Ressurssenter kan være starten på dette. En av foredragsholderne, Audun Iversen, viste hvordan tall arbeidsplasser i fiskeindustrien i Vågsøy hadde gått ned de siste 20 årene. Det kunne virke som dramatiske tall dersom de ble sett på isolert. Ser vi bare på disse tallene skulle folketalsnedgangen vært mye større enn den har vært de siste årene. Hva er det så som har forhindret dette? Vi har hatt en betydelig satsing innen andre næringer som har kompensert for mange av de tapte arbeidsplassene i fiskeindustrien. Vi her på kysten tar tak når det butter litt imot og prøver og gjøre noe med det. Dette har gitt oss «flere bein å stå på». Vi er i dag et mer «stabilt» samfunn, som ikke er like mye påvirket av svingninger i fiskeindustrien.

Helge Blålid uttalte i Fjordenes Tidende tirsdag 2.10.18 at han tror det er lite kunnskap blant politikere om fiskerinæringen. Han viser også til at jeg skal ha sagt at fiskeforedling i Måløy i dag er på nisjenivå. Dette er ikke riktig.

Jeg ble spurt om å kommentere nedgangen i arbeidsplasser i fiskeindustrien og om det var mulig å komme tilbake dit vi var. Mitt svar var at de store fabrikkene hvor det jobbet flere hundre ansatte med videreforedling av fisk, nok var vanskelig å komme tilbake til. Dette sett opp imot konkurransen fra land med betydelig lavere produksjonskostnader og at vi i dag driver mer effektivt. Vi har i Vågsøy store selskap, som Pelagia, som både satser og som bidrar til et stort antall arbeidsplasser. Jeg viste til de utbyggingene Pelagia har gjort og at dette betyr mye for hele regionen. Jeg sa videre at vi også har bedrifter som driver med videreforedling på nisjenivå og at det var et fortsatt potensiale for dette i fremtiden. At vi har begge deler var poenget mitt. Mengden fisk som leveres i Måløy stiger og verdien av dette vil bidra til vekst i fremtiden.

Fiskeri har bygd opp Måløy til det det er i dag og fiskeri vil være svært viktig for å bygge Måløy videre. Mens jeg skriver dette ser jeg utover havna og det er ikke mindre enn 7 store fiskefartøy som ligger i Måløy for å levere fisk. Dette viser at det er stor aktivitet på havna.

Jeg tror de fleste politikere i Vågsøy vet mye om fiskeindustrien og hva som foregår bak veggene i store bygg, men mer informasjon har vi alle behov for. Så er det opp til oss politikere og bransjen i fellesskap å bygge samfunnet videre sammen.

Lykke til med pensjonisttilværelsen Helge.