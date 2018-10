Meninger

Jacob Nødseth, Venstres ordførerkandidat i Kinn kommune, har skrevet dette leserinnlegget:

«Eldrereservat eller fremtidskommune?»

«Framskrivinger fra Statistisk sentralbyrå viser nedslående resultater for folketallsutviklingen i Kinn. På de neste ti årene vil folketallet i Kinn kun vokse med 17 mennesker», skriver Fjordenes Tidende forrige uke.

Tallenes tale viser at det er en liten oppgang i Flora, mens det er en nedgang i Vågsøy. Totalt er «veksten» på 0,1 prosent, mot 6,9 på landsplan. Dette er alarmerende tall, som vil ha store konsekvenser for overføringene fra staten de neste årene. Vi står i fare for å stagnere og sakke ytterligere akterut, med alle de konsekvenser det vil få for velferdstilbud og lokalsamfunnene våre.

Dette er hovedgrunnen til hvorfor Kinn kommune har noe for seg. Tallene fra SSB er basert på historisk utvikling, og viser hva som vil skje om vi fortsetter som i dag uten å ta inn over oss behovet for endring og omstilling. Kinn er muligheten vi har til å tenke nytt og forløse det betydelige potensialet som vår region besitter. For hva er egentlig alternativet? Jo, alternativet er å fortsette som før, gi opp, og se at våre to kommuner reduseres til eldrereservater med et enormt behov for kommunale tjenester uten tilstrekkelig antall arbeidsføre innbyggere til å betale for disse. Det kan høres dramatisk ut, men det er faktisk realiteten.

En forutsetning for å snu dette er selvsagt at nye Kinn kommune raskt realiseres i tråd med intensjonene, og at vi løpende klarer å omstille oss utfordringer og muligheter som oppstår. Både Vågsøy og Flora er vant til endring, gitt de hjørnesteinsbedriftene vi har støttet oss på i så mange år og som opererer i et marked som er internasjonalt, ikke fylkeskommunalt.

Det imponerer meg hver gang jeg møter næringslivet i både Vågsøy og Flora, alle muligheter de ser og alt de får til. Nå er det på tide at kommunen gjør det samme. Vi har alle muligheter bare vi evner å gripe dem og omsette dem i fremgang.

Nye Kinn kommune trenger en kompetent politisk ledelse som evner å styre og sette dagsorden, modernisere og fornye kommunen, og som innbyggerne kan ha tillit til. Likeverdighet internt i kommunen, en trygg hverdag med velferdstjenester og arbeidsplasser nær folk enten de bor på Raudeberg eller i Eikefjord. To byer som motorer i en kommune der ungdom og unge voksne (som jeg selv) ønsker å bli boende. Og som tiltrekker seg mennesker fra resten av landet og verden til arbeidsplasser i et offensivt næringsliv og en offentlig sektor rustet for fremtiden.

Vi som tar på oss politiske verv har et særlig ansvar for å fremme en politikk som gjør framskrivningene til SSB til skamme og snur skuta før det er for sent. Man kan like det eller ikke, men Kinn kommune er vår beste mulighet til å i fellesskap påvirke vår egen fremtid. Vi har ingen tid å miste skal vi bli en fremtidskommune, ikke et eldrereservat.