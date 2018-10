Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Paal Espen Wingaard, daglig leder, Larvik by AS.

«Stad skipstunnel – hva er problemet?»

I 30 år har redningsfolk, sjøfolk, loser, fiskere, næringsfolk, og ildsjeler stått skulder til skulder for å få på plass denne viktige tunnelen. Ikke fordi det er gøy, men fordi den trengs. Det er ikke uten grunn at vikingen kalte dette lumske havstrekket for stad eller stopp. Norges mest dokumenterte samferdselsprosjekt har blitt offentlig utredet utrolige 19 ganger. Den vil løse de utfordringer som tenkt. Vi vet den vil la seg bygge. Den vil skape lønnsomhet. Politikerne våre er enige om at den skal bygges. Den er vedtatt i gjeldende nasjonal transportplan, og det verdenskjente ingeniørselskapet Snøhetta har sørget for at det vil se bra ut, så hvorfor begynner man ikke bare å bygge?

Jeg må tilstå at jeg som østlending ikke helt forsto greia med tunnelen. Artig med et hull som er stort nok til at skip kan gå gjennom den, men hva så? Stad er unikt langs norskekysten, og en tunnel vil skape stor forskjell, ikke bare for denne regionen, men for hele Norge.

Stadhavet er unikt og det finnes en løsning.

Det som gjør Stadhavet så utrolig spesielt er at ved Norges vestligste punkt treffer varmt vann fra Golfstrømmen det kalde vannet fra Norskerenna og kolliderer over grunt vann med grunner og skjær. Dette bygger opp høye bølger som får et ublidt møte mot de bratte Stadfjellene, som svarer med å sende bølgene i retur. Dette skaper en røre av bølger som kan holde på i flere dager etter en storm, og hvor ofte hører man ikke om storm ved Stad?

Hadde det ikke vært for at dette er en vegg langs riksveg 1, norskekysten og at vi har teknologi og kunnskap til å skape en varig løsning på det, kunne man latt være å gjøre noe med dette. Problemet er bare at veggen koster oss altfor mye i dag, og det kan løses lett. Vikingene valgte å dra skipene sine over Stadarmen. Nå er det på tide med en tunnel.

Stad skipstunnel vil i tillegg til å øke lønnsomhet til næringslivet, bidra til å realisere minst fire politiske målsettinger

– Transport av gods fra vei til kjøl. En av utfordringene ved å sende gods langs kysten, er forutsigbarhet og evne til å holde leveringstidene. I dag er det et forbehold med været rundt Stad. I dagens samfunn er ikke det godt nok, og man velger å sende det med lastebil isteden. Et skip kan avlaste flere titalls trailere i døgnet igjennom Gudbrandsdalen.

– Bevare bosetningsmønstre i landet. I dag går det hurtigbåt fra Bergen og opp til Selje, og en må helt opp til Hareid for å fortsette nordover. Det er derimot ikke noe kommunikasjonstilbud som frakter deg direkte fra Selje til Hareid. Med tunnelen kan hurtigbåten tette dette gapet, og gjøre det mulig å yrkespendle sør og nord for Stad. I dag skjer en vesentlig del av Norges verdiskapning på Vestlandet og det er viktig å beholde kvalifisert arbeidskraft, og at en arbeidsmobilitet er mulig. Dette innebærer at man ikke må gjøre det for vanskelig å komme til og fra arbeidsplassen, for folk skal bo der de vil. Her blir sikker og forutsigbar kommunikasjon viktig!

– Flere lokale arbeidsplasser og etablere nye næringer.

Stad Skipstunnel vil kunne tilføre en rekke nye arbeidsplasser innenfor turisme. Dette vil bli verdens første skipstunnel, og det er all grunn til å tro at dette vil bli et like eksotisk reisemål som pyramidene, Eiffeltårnet eller Den kinesiske mur. Store menneskeskapte underverk som vil overleve oss alle, fascinerer. Nettopp det at det ikke finnes andre steder, vil åpne for ny infrastruktur som blant annet turisme, som vil komme hele regionene til gode. Norge vil bli satt på kartet for sin ingeniørkunst, som kan gi en bransje prestisje i verdenssammenheng, og åpne for nye spennende internasjonale oppdrag.

– Bevaring av miljø. Stad Skipstunnel vil med disse tre nevnte tiltakene bidra til økt bærekraft, og bedre utnyttelse av Norges ressurser og landområder. Dette vil medføre til en rekke verdifulle synergier som vil komme miljøet til gagn.

I 30 år har ildsjeler presset på, blitt utsatt for utmattelses taktikker, utredninger, latterlig gjøring, tilbakeslag, men heldigvis også fått ørsmå seiere som holder koken oppe når man cm for cm kommer nærmere. Dette er dessverre helt parallelt med andre samferdsels suksesser som Eiksund sambandet og Atlanterhavsveien.

Hva skyldes denne ukulturen i at så viktige prosjekt skal måtte presses fram av noe få sta privatpersoner. Det er nesten vondt å tenke på alle de andre gode prosjektene Norge kunne hatt, men hvor byrden for ildsjelene ble for stor å bære. I dagens samfunn må Norge være raskere til å gripe innovasjon hvis vi skal kunne henge med. Istedenfor å bygge tunnel for 30 år siden har vi tapt tid og penger. Dyre offentlige utredninger har nemlig ikke bidratt med så mye nytt. Vi vet da som nå at den vil skape en varig løsning langs riksveg 1, hvor den skal ligge, hvordan den skal bygges og at den vil tilføre viktige synergier til næring, miljø, sikkerhet.

Byggestart kan bli utsatt nok en gang – det har vi ikke råd til! I dag ligger tunnelen allerede inne i Nasjonal Transportplan (NTP) med 2,7 milliarder for perioden 2018 -2021, men kan nå bli stoppet av KS 2 rapporten som utelater, eller sterkt undervurderer flere av de faktorene jeg har nevnt. Kystverket har bedt om 30 millioner til grunnerverv og regulering slik at de kan starte bygging 2019/2020. Denne lille bevilgningen ligger av en eller annen grunn ikke inne i foreslått statsbudsjettet. Dette i kan i verste fall føre til ytterligere forsinkelser. Nok en gang har det kommet forslag om flere utredninger. Vi trenger ikke flere slike treneringer! Norge og miljøet taper allerede på at Stad Skipstunnel har uteblitt! Når historien om verdens eneste skipstunnel engang skal skrives, burde det være bedre for våre sittende politikere å bli omtalt som de som sikret den, og ikke de som nok en gang trenert den! Alt er klart! La oss sammen komme i gang å skape en verdens sensasjon med mening!