Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp):

«En velfortjent belønning»

Denne uken får Vågsøy, Bremanger og en rekke andre kommuner i Sogn og Fjordane flere millioner kroner inn på kontoene sine. Frie midler til bedre tjenester og mer velferd for innbyggerne!

Til sammen 160 kommuner og ti fylkeskommuner rundt om i Norge kan dele 2,7 milliarder kroner. Pengene får de som belønning for at de legger til rette for havbruksnæringen.

I Sogn og Fjordane får disse kommunene penger: Flora, Gulen, Solund, Hyllestad, Høyanger, Askvoll, Fjaler, Bremanger, Vågsøy, Selje og Gloppen. De får til sammen 188 millioner kroner. I tillegg får Sogn og Fjordane fylkeskommune 31 millioner kroner.

Kommunene og fylkeskommunene kan bruke disse pengene som de vil. Det kan være til kutt i eiendomsskatt, utbedring av flaskehalser på eksportveier, investeringer i velferdstilbud innenfor omsorg, undervisning, kultur og idrett, eller andre gode formål til glede for kommunenes innbyggere og næringsliv.

Pengene som nå utbetales, kommer fra havbruksfondet. Da regjeringen opprettet havbruksfondet, var det nettopp for å gi en belønning til de kystkommunene som har vist evne og vilje til å legge til rette for havbruk.

Regjeringen har store ambisjoner for næringen. Samtidig vil jeg understreke at veksten må være bærekraftig. Bare de som får grønt lys i næringens trafikklyssystem får lov til å vokse.

Vi håper at enda flere kommuner vil bidra til at havbruksnæringen kan fortsette å vokse. Laks er viktig for Norge. Havbruk er en viktig distriktsnæring som gir arbeidsplasser og aktivitet langs kysten. Næringen bidrar til betydelige inntekter som er viktige for å finansiere vår fremtidige velferd.

