Meninger

Dette lesarinnlegget er skriven av Øystein Sandøy.

«Kvalitetssikring på Stadt»

På kontoret i Oslo sat nokre menn,

med kalkulator, papir, og kvar sin penn.

Dei kunne sitt fag; det å leike med tal,

og huset dei sat i var ein katedral

for endelaus rekning på minus og pluss,

og karane kunne si lov og sin jus.

Dei hadde den takksame oppgåva fått;

å hindre at Norges land blir bankerott.

Dei gjekk til oppgåva med liv og med lyst,

og helst lite kjennskap til Norriges kyst.

Dei hadde høyrt meldingar om «storm ved Stadt»,

men det gav dei aldri ei våkenatt.

Nei, her var det dags for det hånlege glis,

over folk som åpenbart, tydelegvis

fabla i fylla om hol i eit fjell,

som så skulle kallast «Stad Skipstunnel».

«Nei, skulle ein aldri på maken ha sett!

Nokon har gått frå forstand og vett.

Dei har vel for pokker båtar der vest

som tåler litt sjøgang og kuling og blest.

Er de sjøredde, så ta det med ro,

og sjå vêret an ein dag eller to.

Ulukker til havs sånn i ny og i ne,

det må ein vel stundom så smått rekne med.

Og betre samferdsle? Hallo! Kyss meg bak!

Nei, no er det dags for eit sabba krafttak,

på E6, E18 og jernbanen vår,

køa av bilar i sju steinar står.

For tog og jernbane er stoda akutt.

Folk må jo vente ti-elleve minutt.

Litt må ein sjømann i blant risikere,

de har vel høyrt orda «å prioritere»?

Vi kan’kje forsvare å sløse med peng

på alskens tunnelar vi slett ikkje treng.

No må de forstå at det aldri vil bli

tunnel gjennom Stadt. Det er rein utopi»!

Dei stempla og underskreiv sine papir,

og kunne knapt løyne eit skadefro flir.

Så er det slått fast at vettet er samla

på urbane kontor, og ikkje ved Gamla.

Konsulenten han jubla, og sjømannen gret.

Det kallast så fint «sikring av kvalitet»!