«Til ordføreren: noen spørsmål om Kinn-prosjektet»

Dette innlegget er skrevet av Gunnar Nore fra Måløy.

«Nnoen spørsmål om Kinn-prosjektet»

Leserinnlegget er også sendt som brev, først og fremst til ordfører Kristin Maurstad (Ap), men det er også sendt brev med noenlunde lik tekst til Morten Hagen (H), Edvard Iversen (V) og prosjektrådmann for Kinn Terje Heggheim.

1. Interkommunale samarbeid.

Et av dine aller viktigste argument for å gå inn for kommunesammenslåing var at de interkommunale samarbeid skal skje i egen kommune (les: Kinn). Og derfor avskaffe de samarbeid vi har per i dag. Du argumenterte for at slike samarbeid kan representere et demokratisk problem. Nå er det en egen nemnd innenfor fellesnemnda i Kinn som arbeider med dette feltet, og det synes som om – i alle fall foreløpig og via rapporter fra denne nemnda – at det blir meget vanskelig å få til dette innenfor Kinn (ref. også uten felles grense, avstander osv.).

Siden du leder fellesnemnda, mener vi det er din plikt å gi et utfyllende svar på hva du mener nå.

2. Basert på innlegget fra Fylkesmannen om økonomi – gjeldsgrafen (fra felles kommunestyremøte i Kalvåg) må gjelden dramatisk ned. Man må da anta at det ikke blir noen fotballhall l i Florø, intet nytt rådhus i Florø og intet nytt svømmeanlegg i Vågsøy osv.

La meg anta følgende:

Det blir nok bygget nytt rådhus i Florø. Forstår at det som nå er i Florø er for lite og krøbelt? Men hva skal man da med to rådhus? Er det første som blir kuttet bort rådhuset i Måløy? Effektivisering er et av mange nøkkelord innenfor kommunesammenslåinger. I Kinns tilfelle må derfor mye kuttes. Igjen tilbake til grafen om gjeldsgrad som ble presentert av Fylkesmannen. Gjelden/investeringer er langt, langt over det som er forsvarlig. Fylkesmannen vil derfor forlange store endringer før et budsjett blir godkjent.

Som nevnt i Fjordenes Tidende så heier Fylkesmannen på Kinn. Klart de må si det. Fylkesmannen er utnevnt i statsråd og må derfor lojalt følge de vedtak som Stortinget har gjort, selv om de tidligere var meget skeptiske til Kinn.

Hvor kommer da forslag til de neste kuttene? Jeg tror svaret gir seg selv. Det er det nye kommunestyret som avgjør og da slår selvsagt kjøttvekta inn for fullt. En er seg selv nærmest er det noe som heter.

3. Hva med ekstra bygg på Kulatoppen? Jeg er klar over at dette per i dag er et Vågsøy-anliggende. Men tiden løper fort og snart er Kinn en realitet. Kan dette også bli reversert?

4. Hva med den nye båtruten mellom Florø og Måløy? Det er fortsatt ikke søkt midler til dette hos fylkeskommunen. Er det noen som virkelig tror at denne blir noe av? Hvem skal bruke denne? Dette blir jo et sluk i millionklassen og jeg vil anta at det blir nærmest umulig å få støtte til en slik rute. Derfor antar jeg at dette er det neste som blir gitt opp.

5. Hva med skyggebudsjettet som Kinn lovet skulle komme? De har gått vel et år siden dette ble omtalt. Kommer noe slikt i det hele tatt?

6. Hva med assisterende rådmann? En trenger vel strengt tatt kun én rådmann med den nødvendige økonomiske bakgrunn og erfaring. En trenger vel ikke en kommunikasjonssjefrådmann i tillegg? Fri tolkning av dette punktet.

7. Vågsøys stolthet. Vår havn. Er det ikke slik å forstå at de andre medlemmene i Nordfjord havn har vetorett når denne saken kommer opp. Vil de gi slipp på denne?

8. Kommunestyret i Vågsøy baserte sitt ja til sammenslåing på en intensjonsavtale.

Selv om det den gang ble advart fra Fylkesmannen at dette ikke var en ideell sammenslåing. Senere kom Telemarksforsking til den samme konklusjon.

Er da ikke hele Kinn-prosjektet en farse fordi flere og flere punkter i intensjonsavtalen kan være i ferd med å brytes? Ref. pkt. 1. om fellesnemnda og egen nemnd som ser på dette med blant annet interkommunalt samarbeid.

Kan man da tolke det slik at også Stortinget har gitt sin tilslutning til Kinn på feil grunnlag?

Mange mener at hvis dette ikke går bra, så kan man søke grensejustering. Også flere ja- folk har uttalt dette. Men står man da ikke med lua i hånda og har liten forhandlingskraft?

Det er nå slik at det aldri er for sent å snu. Samarbeid med Flora og kysten kan man allikevel få til på en fornuftig og god måte.

Snur man, reverserer, tar nok en omkamp, går tilbake til Vågsøy (ekskl. Bryggja), kan man starte med blanke ark og ha en helt ryddig prosess og ta seg god tid til å vurdere alle alternativer på nytt. Og dermed også respektere alle intervjuundersøkelser og resultatet av folkeavstemningen.

Mange – igjen også ja-folk – har innrømmet at dette har vært et hasteprosess og en dårlig prosess fra dag én.

Jeg håper på et svar fra deg.