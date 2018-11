«Måløyraidsenteret, NRK og TVMåløy»

Meninger

Roald Skram, Skedsmokorset, har skrevet dette leserinnlegget:

«Måløyraidsenteret, NRK og TV Måløy»

Jeg synes det var en fin seanse da kronprinsparet åpnet Måløyraidsenteret, fint dekket av Fjordenes Tidende både før og etter åpningsbegivenheten. Begivenheten hadde et rojalt preg der kongeskipet lå og duvet på havna, og kronprinsen og kronprinsessen var med på selve åpningen og holdt fine taler. Så fortsatte det med en flott lunsj på Torget i fint vær og med god underholdning. Deretter var det bekransing av krigsmonumentene på Moldøen og i Måløy. Alt dette foregikk i meget velregisserte former.

Så ventet vi på NRK sin dekning av åpningen. Mange henvendte seg til meg og trodde NRK skulle komme med både oversiktsbilder og kommentarer i TV og radio. Men vi hørte og så ingenting fra NRK, og de som henvendte seg til meg var like skuffet som alle oss andre. Til og med her på Østlandet ble det registrert, og i Bergen der jeg har kontakt med mye folk.

Det som var så rart, var at en sånn begivenhet, et resultat av en krigshistorisk begivenhet, ikke ble dekket offisielt av NRK.

På den tiden raidet fant sted, i 1941, var krigslykken hos de allierte på et bunnivå. Tyskerne hadde okkupert hele Europa og hadde en kystlinje fra Spania til Finnmark.

De hadde også nettopp tatt de greske øyer og lagt disse under okkupasjon, og de hadde framgang på Østfronten. I Afrika tordnet Rommel seirende fram og i Atlanteren herjet de tyske ubåtene med de allierte konvoiene på en forferdelig måte. I Østen lå store slagskip på havets bunn ved Singapore, britiske slagskip ble senket av japanske fly og store deler av den amerikanske flåten lå også på havets bunn eller i rykende ruiner ved Pearl Harbor. Amerika var med i krigen uten at det hjalp så mye på den tiden.

Men så kom Måløyraidet som en moralsk innsprøytning.

I Amerika så de på raidet i Måløy på en positiv måte. Det var noe som gjorde godt i en tid hvor humøret var på bunn. 26. januar 1942, cirka en måned etter raidet, ble Måløyraidet beskrevet i magasinet Life. Artikkelen var på fem sider og raidet ble utførlig beskrevet. Da gikk det fram at det gikk an å trenge inn i de sterkt befestede tyske områder. Og det var Churchill som kom med ideen om at dette måtte gjøres for å sprite opp moralen.

Hvis en lytter til lord Louis Mountbatten, var dette det første velplanlagte, kombinerte raidet mot sterkt befestet fiendtlig område, og det ble gjort ved nøye planlegging, intensiv trening og samkjøring. Angrepet ble gjennomført under ledelse av én person. Det var egentlig en stor krigsbegivenhet.

Siden det ikke ble gjort noe av NRK for å beskrive denne begivenheten så kunne det kanskje være en idé å revitalisere TV Måløy? I den forbindelse kunne jeg tenkt meg å henvende meg til Øyvind Reed, som styreleder i Måløy Vekst, om at Måløy Vekst bør tenke på dette og etablere et utvalg som utreder mulighetene for at TV Måløy kunne bli reaktivert. Kanskje i samarbeid med Fjordenes Tidende? Det er ikke så uvanlig at aviser har TV-sendinger i dag.

Utvalget må være sammensatt av personer som har sans for TV-sendinger, og vi har jo en glimrende person i Inge Skavøypoll som kunne være behjelpelig med å legge til rette for en reetablering av TV Måløy.

Men i utvalget burde det også være flere folk som er interesserte i TV-faget og jeg har tenkt på personer, men kjenner ikke så mange av den yngre garde i Måløy. Men det burde gå an å rekruttere medarbeidere på deltid fra Måløy vidaregåande skule. De er jo så dataorienterte elevene i dag, at det kan være skjulte talenter i massen. I tillegg må det være personer fra akademia som kan gå inn og være med på sendingene.

Og så må en også finne en måte å organisere dette på som som gjør at TV Måløy blir økonomisk bærekraftig. Det er viktig – ellers går det bare inn igjen.

En ting til jeg har tenkt på, når det gjelder markedsføring av Måløyraidsenteret, er hvordan man kan tiltrekke seg grupper av reisende. Jeg har sendt mitt foredrag om Måløyraidet til lederen av Forsvarets Seniorforum, Geir Anda, og han sa at han fant masse opplysninger han skal ta inn et stykke om Måløyraidsenteret i nummer 4, som kommer ut i fjerde kvartal i år.

Og det er det som er poenget. Alle pensjonistforeningene i Forsvaret, fra Finnmark til Lista – 38 foreninger i alt, tror jeg – de sender alle folk på turer til inn- og utland. Og det er jo klart at slike turer like godt kunne legges til ytre Nordfjord og Måløy. Da må Måløyraidsenteret reklamere med hotellkapasitet og omvisninger, og vi har Terje Sølvberg som kan lede omvisninger både på det ene og det andre.

Måløyraidsenteret, og kanskje også Måløy Vekst, burde sende tilsvarende informasjon til Forsvarets Forum som blir distribuert over hele landet, til Offisersbladet, til medlemsbladet i Befalets Fellesorganisasjon, til Oslo Militære Samfund, til Sjømilitære Samfund – i det hele tatt til alle forsvarsforeningene. Der er det jo folk som reiser og ser seg rundt her i landet, og sånne ting som Måløyraidsenteret vil være interessant for svært mange om de bare visste at det eksisterte.