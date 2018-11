Meninger

Kristin Maurstad, ordførar i Vågsøy (Ap) og Terje Heggheim, prosjektrådmann i Kinn har skrive dette lesarinnlegget:

«Svar til Gunnar Nore»

Sidan Terje Heggheim fekk same spørsmåla som eg, har vi valt å svare saman. Mange av spørsmåla du stiller er ikkje avgjort endå, men er under behandling i fellesnemnda eller i ulike utval/arbeidsgrupper.

1. Ingen konklusjonar er gjort endå. Men du har rett i at ein del samarbeid vil fortsette som før. Det ser vi er føremålstenleg. Arbeidsgruppa du nemner kjem til å legge fram eit dokument for Fellesnemnda som vurderer kvart enkelt samarbeid vinteren 2019. Det er då vi som Fellesnemnda må ta endeleg stilling til kvart enkelt samarbeid. I følgje mandatet til gruppa skal dei tilrå overfor fellesnemnda følgjande punkt om våre interkommunale samarbeid:

– Kinn held fram i samarbeidet.

– Samarbeidet blir avvikla og kommunen løyse oppgåva på eiga hand.

– Samarbeidet held fram men blir endra i høve til samansetning eller oppgåver.

2. Alle framtidige investeringar må nøye gjennomgåast og vurderast nøye. Av dei to kommunestyra for budsjettet 2019, og av Fellesnemnda for 2020 og vidare. Begge kommunane dreg med seg mykje gjeld inn i Kinn. Det er ikkje Kinn som er årsaka til den vanskelege økonomiske situasjonen i dei to kommunane. Leiar av Fellesnemnda har ingen problem med å sjå behovet for å samlokalisere rådhustenestene i Florø, det same har vi gjort i Vågsøy. Kinn må ha to rådhus pga. delt kommunesenter.

3. Det er ingen signal om å reversere utbygginga av Kulatoppen. Dette behovet hadde kome uansett om Vågsøy stod åleine eller går inn i Kinn.

4. Båtrute: Her blir det no jobba godt mot politisk nivå i Fylkeskommunen. Vi har tru på at vi skal få dette til. Slik som det no er lagt opp vil ikkje dette vere ei optimal løysing med såpass sein avgang frå Florø. Men det er det beste vi får til utan at kostnadane blir langt høgare enn det som er realistisk. Dersom vi får i gong denne ruta må vi tenke langsiktig slik at det blir forutsigbart for dei som ev. skal basere ein jobbsituasjon på dette tilbodet. Difor legg vi opp til å få til ei finansiering som går til neste konsesjonsperiode. Dvs. våren 2022. Skal vi få til vekst og utvikling på kysten er kommunikasjonar viktig. Dette er ein start på dette.

5. Budsjettguiden er skuggebudsjettet. Den har berre skifta namn. Vi samarbeider med dei andre samanslåingane i fylket og vi har saman kome fram til at dette er ein god måte å jobbe med framtidig budsjett. Dette blir støtta av fylkesmannen. Det er uansett kommunestyra i Vågsøy og Flora som skal vedta sine budsjett for 2019. Budsjettguiden har i seg rammeføresetnadar som Fellesnemnda har vedteke som råd til kommunane for sine 2019-budsjett. Det er det sterkaste Fellesnemnda kan gjere innanfor det lovverket som gjeld for kommunesamanslåing. Vi meiner budsjettguiden er eit godt grunnlag for kommunane sine budsjett i 2019, og for Fellesnemnda sitt arbeid med budsjett- og økonomiplan vidare framover.

6. Dei fleste kommunane av denne storleiken har assisterande rådmann. Ein slik funksjon vil frigjere kapasitet for rådmannen, slik at han kan konsentrere seg om leiing og utviklingsoppgåver.

7. Hamn er ein prosess som pågår. Eigarane ved ordførarane skal ha eit møte om framtidig organisering av hamn 14. desember i Måløy. Dersom eigarane av hamnene ønskjer endringar vil det krevje semje om ny avtale i alle kommunane som skal vere med. Vi har blitt samde med dei andre kommunane i Nordfjord og Flora om at vi som eigarar saman skal leggje til rette for ein prosess kor vi vurderer dette saman. Kva som blir resultatet av denne prosessen er for tidleg å seie noko om.

8. Vi ser ikkje at intensjonsavtalen er broten, tvert imot ligg den som grunnlag for arbeidet i Fellesnemnda. Samtidig er det eit stort arbeid som pågår i arbeidsgruppene og i Fellesnemnda, der vi skal kome fram til dei beste løysingane for Kinn kommune.

Vi vil også oppmode om å følgje med på kinn.kommune.no og på streaminga av møta i Fellesnemnda, for å få meir informasjon om vidare arbeid.