Meninger

Dette lesarinnlegget er skriven av Geir Oldeide (R).

«Blir vi klokare av skattelistene?»

Skattelistene er nettopp lagt fram og vi får den vanlige debatten om kor vidt dette er fornuftig eller ikkje. Kikking og moralisme, jantelov og misunnelighet blir både hevda og avvist. Men går det an lese noko vettig ut av desse listene? Eg har prøvd. Eg sette meg til med kalkulator og prøvde å trenge litt ned i desse statistikkane som blir lagt ut. Du finn ikkje dei lange linjene i utviklinga ved å sjå berre på dei siste 4 åra, men la gå. Mitt utgangspunkt var at ei av Raudt sine høgast prioriterte saker er å kjempe mot aukande forskjellar i samfunnet vårt. Ser vi noko utvikling i den eine eller andre vegen ved å sjå på desse listene?

For å sjå på korleis utviklinga har vore for dei aller rikaste i Vågsøy har eg brukt dei samla tala for dei 15 rikaste. Eg har bl.a. sett på korleis formua deira har utvikla seg og kor mykje dei bidreg til fellesskapet med skatt. Og så eg sett på og samanlikna nr. 100 på lista over dei rikaste og det som blir kalla median. Det vil seie den som er ”midt på treet” i Vågsøy.

For det første viser listene at talet på dei som ikkje har formue i det heile tatt held seg ganske stabilt på rundt 52%. Talet på dei som har over 1 mill i formue derimot har auka frå 13,0 % til 16,2 % på desse 4 åra.

Nr. 100 på lista desse 4 åra har auka si formue frå 3,94 mill til 5,78 mill. Det er eit ganske stort hopp. Og for at du ikkje skal tru det er noko spesielt akkurat på plass nr. 100 så tek eg med dei tilsvarande tala for plass nr 99 og plass nr 98 og. Dei ser slik ut:

Plass 99 har auka frå 3,96 mill til 5,79 mill

Plass 98 har auka frå 3,97 mill til 5,83 mill

Dei rikaste 15 har auka si formue frå 760 mill samla til 805 mill. Ei auke på 5,92%

Vi må derfor kunne konkludere med at dei rike blir rikare – også i Vågsøy kommune

Om vi ser på kva dei 15 rikaste bidreg med til felleskassa ser det slik ut:

I reine kroner har denne gruppa gått frå å betale inn ca 19 mill i skatt i 2014 til ca 15 mill i år 2017. Det utgjer ein nedgang på 21,05%.

I prosent av formuen deira har dei gått frå å betale ca 2,51% i skatt til ca 1,87%.

Om vi ser på skatteinnbetalinga i forhold til den totale inntekta for denne gruppa har dei gått ned frå 52,29% til 47,68%, ein nedgang på 4,61%.

Ser vi på medianskattetrykket (den som er midt på treet) i Vågsøy så har det gått frå 29,2% til 28,8%, ein nedgang på 0,4%. Omtrent på stedet hvil, altså.

Kan vi konkludere med at dei rikaste har kome best ut også når det gjeld skatteutviklinga?