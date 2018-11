Meninger

John-Ove Bratseth, Grotle, har skrevet dette leserinnlegget:

«Moloen i Vetvika – null verdt?»

Moloen i Vetvika er ikke som de fleste andre moloer og havner. Det er en nødhavn. For 120 år siden ble den bygd av det daværende amtet som en reaksjon av mange tragiske ulykker i området. Værforholdene lokalt er faktisk ganske varierende, endog dramatiske, som forandrer seg voldsomt fort. Moloen er faktisk problematisk for Kystverket, i sin utgiftsreduserende iver, å avhende til hvem som helst. Og grunnene til dette er faktisk mange. Som nevnt er moloen og havna en nødhavn, den ble faktisk bygget som det. Ting har jo endret seg voldsomt siden den ble bygd. Åpne fiskebåter er så og si borte. Men til gjengjeld er det blitt en stor flåte av fritidsbåter. Vetvika som reisemål og turistdestinasjon har økt, ganske voldsomt de siste årene. Dette fordi sosiale medier direkte og indirekte reklamerer for området. Og, ikke minst, Bremanger kommune gjennom sin markedsføring for mer turistaktivitet bruker området massivt. Noe som nå bl.a. fremtvinger et offentlig sanitæranlegg i Vetvika. Alle går ikke til Vetvika. Mange bruker båt. Og mange av de som går har erfart at returen til fots blir vanskelig, og da er et havneanlegg kjærkomment for båttransport ut av området.

Kystverket har leid inn et firma som skulle vurdere verdien av moloen, nemlig OPAK. OPAK skriver : «den (moloen) er ikke i bruk idag» , videre: «det vurderes å være lite lokalmarked for moloen». Det forstår jeg godt at OPAK skriver, at de ikke har foretatt befaring i området. For fra Oslo kan en mene det meste. Og grunnen er at gårdsbrukene i Vetvika er nedlagt! Moloanlegget blir derimot faktisk brukt mye. Både av grunneiere, lokalbefolkning i tilstøtende områder og av tilreisende.

Hvilke utgifter har så Kystverket på moloen. Siden den ble bygd for 120 år siden har den fått en skade som Kystverket måtte reparere, nemlig under nyttårsorkanen i 1992. Så meget solid er den bygd. Det eneste som ikke er helt i stand er selve båtopptrekket. Grunnen til at OPAK vurderer verdien til å være null er også følgende: Da Kystverket i sin tid fikk overdratt eiendomsretten til moloen og båtopptrekket fulgte det med en del betingelser. Det viktigste er at det er vederlagsfri adkomstrett til moloen at at dette måtte videreføres til evt nye eiere, og at skader på moloen måtte utbedres av eieren.

Så faktisk, som jeg ser det, er Kystverket ganske låst til området via forpliktende avtaler. Og, dersom de skulle på en eller annen måte få muligheten å kvitte seg med den er det faktisk ikke til å unngå at Bremanger kommune må ta over uansett hva havnestyret eller formannskapet måtte mene. For lokalbefolkningen og en voksende turistnæring vil ikke akseptere noe annet. Så kommunen sine folk får ta noen diskusjonsrunder med Kystverket å forklare at Vetvika nødhavn er best å være et statlig anliggende i nye 100 år.