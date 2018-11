Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Alfred Bjørlo, ordførar i Eid, og er meint som eit svar på Fjordenes Tidende sin leiarartikkel fredag.

Fire vidaregåande skular - for framtida

Fjordenes Tidende skriv på leiarplass 16/11 at vi har fire gode vidaregåande skular i Nordfjord, som alle er viktige kompetansesenter i dei fire tettstadene - og vi må stå saman for å halde på.

Det er eg 100 prosent samd med avisa i. Nordfjord har fire av dei sju største tettstadene i Sogn og Fjordane - Måløy, Nordfjordeid, Stryn og Sandane. Det er av uvurderleg verdi for samfunnsutviklinga i heile regionen - og eit høgst rimeleg krav - å ha vidaregåande skule med yrkesfag og studiespesialisering alle fire stadane. Det har eg vore ein ivrig forkjempar for i alle samanhengar sidan eg flytta heim til Nordfjord i 2007 - og kjem framleis til å vere det. Ver heilt trygg på det.

Men: Det betyr likevel ikkje at alt ved dagens organisering og tilbod ved skulane er godt nok tilpassa eit samfunn i rask endring. Særleg gjeld det i studiespesialiserande fag. Her ser vi at fagtilbodet ved kvar einskilde skule for ungdom i Nordfjord er betydeleg meir avgrensa enn for ungdom som tek studiespesialiserande på stader som Førde eller Sogndal - for ikkje å snakke om Bergen og andre større stader i dagens Hordaland fylke.

Det har også synt seg vanskeleg å få på plass nye fag og tilbod det er lokale ynskje om, på grunn av den avgrensa mengda elevar på kvar einskilde skule, med 1-2 parallellar i studiespesialiserande fag.

Det er uheldig for elevane. Og uansett om vi snakkar om det eller ikkje: Det er på sikt ei aukande utfordring for næringsliv og samfunnsutvikling i regionen, fordi endringstakta i kva fag elevane og samfunnet etterspør, berre vil auke.

Og viktigast av alt: Det burde ikkje vere slik, i ei tid der ny teknologi burde gjere det lettare enn nokon gong å tilby fag og undervisning på tvers av geografiske einingar.

Difor har eg vore så fri å seie: Tenk viss vi kunne gje eit fagtilbod til elevane i Nordfjord på tvers av dagens skular - i stor skala. Tenk viss ungdom i Nordfjord til dømes kunne velje eit fullt spekter av språkfag - tysk, fransk, spansk, kinesisk, portugisisk, arabisk - i ein "samla pakke" med ansvar fordelt på fleire skular - i digitale klasserom saman med elevar frå andre skular i regionen.

Dette er fullt mulig. Allereie på 1990-talet innførte ein felles Nordfjord-fag i biologi. No - 20 år etter - har ein innført fellesfag nr 2: Friluftsliv. Det er flott. Men det er uendeleg mykje meir å gå på - og min store frustrasjon er at det går altfor seint. Eitt nytt fellesfag kvart 20. år er rett og slett ikkje godt nok i ei verd i rask endring.

Eg er samd med Fjordenes Tidende i at det er store føremoner ved lokal leiing ved kvar einskild skule. Ingenting er betre enn at vi klarer å halde på ein slik modell i framtida - og at ein innanfor dagens modell får til eit saumlaust tilbod av eit breiast mogleg fagspekter for elevane med utstrekt bruk av digitale klasserom. Men det hastar - dersom vi skal gje ungdom den valfridomen dei og samfunnet treng. Og i dag går det for seint.

Som eidar må eg vel berre tåle å bli mistenkt for at "dette seier berre han der Bjørloen fordi han vil samle alt på Eid". Tru meg: Hadde det vore føremålet mitt, hadde eg berre halde kjeft, lent meg tilbake og latt utviklinga gå sin gang.

Når eg vel å stikke fingeren inn i dette kvefsebolet, har eg berre éin einaste dagsorden: At vi i Nordfjord kan syne at det er mulig å gje ungdom eit like godt og breitt utdanningstilbod med desentralisert utdanning på fire skulestader, som ein klarer elles i nye Vestland fylke ved å samle større miljø fysisk på éin skulestad.

Då må vi samarbeide langt meir på tvers, får fleire fellesfag på tvers av skular, raskt bli meir digitale - og lage ein felles strategi for korleis eit samla tilbod for ungdom i Nordfjord skal sjå ut - også i studiespesialiserande fag.

Det er å legge til rette for framtidas vidaregåande skule - med fire fullverdige vidaregåande skular i Nordfjord. Å sitje stille i båten er freistande, men ingen god strategi for framtida.