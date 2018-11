Meninger

Geir Ove Refvik, Raudeberg.

«Tror ikke det stopper før...»

Jeg har bevisst holdt en lav profil siden folkeavstemningen. Men etter en lang tur i trimløypa i dag klarer jeg ikke å være stille lenger.

Hver eneste dag dukker det opp ting som viser seg ikke å bli som planlagt i intensjonsavtalen. Krydret med lønnskrav og støtte til prosjekt som mest sannsynlig aldri vil se dagens lys. Når man åpenbart vet at fylkesmannen vil si nei til prosjekt, men man vedtar støtte likevel, da er det ikke politikk, da er det molbo-politikk.

Næringslivet i Vågsøy går som ei kule. I følge Nett.no er vi kun slått av Herøy og Ålesund i vår region.

Vi scorer mest på «bedrifter per innbygger» og mest på «driftsinntekter per innbygger». På totale driftsinntekter blir vi kun slått av Ålesund og Herøy.

Flora er ikke nevnt i denne regionen, sikkert på grunn av avstanden…

Nei til Kinn vant den mye omtalte folkeavstemingen. Ikke bare vant vi den, vi vant den med nesten dobbelt så mange stemmer som ja-siden. Det til tross for at vi slåss mot en motstander som massivt brukte en Facebook-side det ikke gikk an å argumentere på, de brukte hundretusenvis av kroner på avisannonser og mange tusen på et informasjonshefte som ble distribuert til alle husstander. Et hefte med mange åpenbare feil, viser det seg nå i ettertid.

At ingen av de 15 som ville legge ned kommunen vår, ikke engang orket å ta ordet på kommunestyremøtet 14. juni for å argumentere for at folkeavstemningen skulle neglisjeres, er mer enn nok til at vi alle nå skjønner det nye ordet, politikerforakt.

I mediene a får vi med oss at Flora virker å være meget vanstyrt økonomisk de siste år. Det eneste som kan løse de store problemene er å få flere innbyggere til å være med på å betale for det. Innbyggere som nesten aldri setter sin fot i Florø!

Jeg får også med meg at det er gryende motstand mot Kinn blant den menige innbygger i Florø. Videre hører jeg hører rykter om at det er store uenigheter innad i Flora Høgre. Ser frem til at det åpenbarer seg mer hvis det er noe i det.

Kinn fremstår mer og mer som Bjarne Jensen predikerte. Det ser ut til å bli en dysfunksjonell kommune.

Ser også i mediene at det er tre veinavn som må slettes i Vågsøy, da de allerede finnes i Flora. Her ble det vedtatt at veiene med flest innbyggere skulle få beholde sitt navn. Noen som fremdeles lurer på om kjøttvekta slår inn, også på andre områder?

Jeg er oppriktig lei meg over at dette kunne skje. At Vågsøy slettes fra kommunekartet er/var totalt unødvendig, og Kinn er i hvertfall ikke løsningen, Det blir jeg mer og mer overbevist om for hver dag jeg leser i mediene.

Jeg savner også alle de som oppriktig argumenterte for at Kinn måtte bli realitet. Jeg ser ikke at noen av dem lenger ytrer seg, hverken med innlegg i avisen eller med kommentarer på Facebook som omhandler Kinn og nye opplysninger.

Jeg velger å avslutte som jeg startet. Jeg tror ikke motstanden mot dette stopper, før... noen tar til vett!