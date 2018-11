Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Merete Kolseth, Siri Kolseth og Therese Kolseth, alle sambygdingar og foreldre i Kolset Krins:

Kolset skule – livsnerven i bygda vår!

Innbyggjarane i Kolset krins har siste tida kjent på ei forsterka uvisse kring framtida til bygda vår. Etter sterk oppmoding frå foreldre for eit par år sidan, tok politikarane i Bremanger kommune det kloke valet å oppretthalde skulen vår.

I følgje økonomiplanen for 2019-2021, er Kolset skule no teken ut frå budsjettet. På nytt set vi vår lit til at dei folkevalde tenkjer framtidsretta, prioriterer riktig og beheld dagens skulestruktur.

Den strategiske planen for Bremanger kommune har gode visjonar om oppvekstsektoren. Vi siterer frå 6.1: Bremanger kommune skal drive gode skular og barnehagar – skular og barnehagar der folk bur! Ei slik målsetjing går noko på tvers av det andre kommunar har satsa på. Difor bør ein slik strategi vere ein konkurransefordel for Bremanger.

Vedtaket frå 2017 om skulestruktur seier mellom anna: Ein ser det naudsynt å behalde barnehage og barneskule slik det er i dag. Tidlegare erfaringar viser at elevtalet svingar, og Kolset skule har, i likskap med andre skular, også opplevd dette. Derfor er det så gledeleg at vi har hatt ei svært positiv utvikling i høve barnetalsutvikling i bygda; fire born fødde berre i 2018! Fleire familiar har etablert seg i bygda, og vi ser ei bygd i vekst. Ja, difor er det endå viktigare å behalde skulen der folk bur, slik strategiplanen framhevar!

I følgje rådmannen er det økonomiske fordelar ved å leggje ned Kolset skule. Vi stiller oss undrande til kor mykje ein reelt kan spare ved å ta ei slik beslutning, ei beslutning som vil få dramatiske konsekvensar for så mange? Ei slik kortsiktig løysing står i sterk kontrast til dei visjonane og planane bygda vår har no og for framtida! Det må vi unngå!

Vekst i barnetalet sender også positive signaler til ungdommane våre som har flytta ut for å studere eller arbeide. Dei observerer no ei bygd i utvikling. Ei bygd som har unge foreldre som vågar å vere «kjerringa mot straumen». Denne er retta til dykk politikarar: Ungdommen vår sit på gjerdet og observerer denne utviklinga! Og dei er etter kvart blitt mange! Dei har kanskje ein fot som styrer i retning heimbygda, medan den andre dreg ifrå. Kva med å få dei til å lande på riktig side av gjerdet? Vi må våge å tenkje langsiktig! De har makt til å påverke dette!

Om ungdommane vel å ikkje komme heim til bygda si, er det lite truleg at dei flyttar til nabobygdene eller elles til Bremanger kommune. Med andre ord eksporterer vi ungdommane våre til andre stadar i landet. Kommunar og fylker tek imot dei med opne armar, nettopp fordi dei kan hauste fruktene av det viktige arbeidet både foreldre og grendaskulane har sådd og investert i. Det er ungdommar med høg arbeidsmoral og stødig og variert kompetanse, som vil vere svært attraktivt og gunstig for Bremanger kommune. Vågar Bremanger kommune å gå glipp av dette? Det er ein svært farleg tanke, som i så fall gradvis vil føre bygda i retning av «forgubbing» . Ynskjer vi verkeleg dette? Er dette framtida vi ser føre oss? Nei, her må fordrast til handling!

Vi siterer til strategiplanen punkt 6.3 Gode skular og barnehagar der folk bur skal vere eit tilbod til dei som bur i kommunen, men også eit argument for å rekruttere nye innflyttarar. Ungdommane våre har eit stort nettverk. Ved å flytte heim, vil dette også tiltrekkje seg nye innflyttarar, og dominoeffekten vert forsterka. Dette har vi foreldre sjølve opplevd, med sterk barnevekst og tilflytting til mellom anna det nye byggefeltet for ei tid tilbake. Ungdommane våre har vokse opp her, dei kjenner kvalitetane ved å bu i ei lita bygd. Samstundes er dei bevisste kva dei treng. Dei treng skule og barnehage, bustadtomtar og arbeid. Dette kan vi lykkast med ved å – igjen – sjå litt lenger enn til morgondagen. Det handlar om å ha «is i magen» og våge å investere riktig.

Å eventuelt leggje ned skulen vil også vere dramatisk for dei yngste skuleborna. Skuleskyssproblematikken engasjerer mange! Då det i forprosjektet om skulestruktur var snakk om å flytte ungdomsskuleelevane i kommunen til Kolset, protesterte mange høglydt, fordi dei meinte at det var uakseptabelt langt. I vårt tilfelle dreier det seg om å sende 5- 6-åringar med buss på til dels utfordrande vegar, vegar som vaksne kvir seg på å køyre på vinterstid. Bussjåføren er den einaste vaksne på bussen. Kven tek seg av dei yngste sine behov? Kva fylgjer vil ein dårleg start på bussen få for resten av skuledagen for ein 5-6-åring? Det er òg ein utrygg situasjon for foreldra. Ville du, med handa på hjertet, godteke dette for dine barn?

Føresette er nøgde med Kolset skule, og uttalar at der er eit fagleg godt og inkluderande miljø. Elevane kjenner seg trygge og har eit godt samhald. Ingen forsvinn i mengda på Kolset skule! Denne verdien kan ikkje målast i kroner og ører.

Å ha «nedleggjingsspøkelset» hengjande over seg over tid, gjer noko med eit bygdesamfunn. Det er ein stressfaktor som stel energi, i staden for at bygdafolket i større grad kan konsentrere seg om vekst og nyskaping. Å la bygdene få ro til å generere energien til utvikling og ikkje til forsvar og kamp, er ei god investering i både trivsel og resultat.

Nedgang i folkevekst i bygda vår kan få ringverknadar langt utanfor vår bygd. Vil vi til dømes kunne oppretthalde tilboda frå frivillige organisasjonar? Vil nærbutikken bestå? Kva med næringsutvikling og vekst? Nye arbeidsplassar? Skatteinntekter? Livskvalitet? – sistnevnte for øvrig utan prislapp. Her må kloke val takast, og vi må sjå det store biletet. Skulen er sjølve livsnerven i bygda. Kuttar vi den, døyr bygda vår ut.

Politikarane, med rådmannen i spissen, har losa kommunen trygt igjennom «Terra-tida», og vi er no på veg ut av denne utfordrande økonomiske situasjonen. Dette står det respekt av! No treng vi å sjå framover. Vi oppfordrar politikarane til å lytte til oss! Men vi treng dykkar støtte for vidare vekst og utvikling. Dersom vi har dykk i ryggen, klarer vi det. Garantert.