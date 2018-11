Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Kristine Schielderup, leiar i Vågsøy Sokneråd.

«Endring av sokneråd»

I Vågsøy kommune har ein no eit sokneråd for alle tre sokna i kommunen: Nord-Vågsøy, Sør-Vågsøy og Totland.

Tidlegare hadde ein eit sokneråd for kvart sokn med eit fellesråd som overordna organ for alle tre sokna. Det vart då halde val til sokneråda etter eiga liste for kvart sokneråd. Til fellesrådet valde så kvart sokneråd sine representantar med varamedlemar blant medlemane i soknerådet.

For 4-5 periodar sidan vart det vedteke å ha berre eit sokneråd som styrande organ for heile kommunen og det vart ikkje lenger ordning med eigne valde sokneråd. Soknerådet har då også funksjon som eit fellesråd.

Det har sidan vore valg til soknerådet kvart fjerde år etter ei liste for heile kommunen på valdagen for val til kommunestyret.

Vågsøy kommune går etter vedtak saman med Flora kommune til Kinn kommune frå 01.01.2020. Dette gjeld også for kyrkja. Det skal haldast val også til sokneråda hausten 2019 på valdagen for val til Kinn kommunestyre.

I Kinn kommune vert det eit fellesråd for tidlegare Vågsøy og Flora kommunar. Kvart sokneråd vil få to representantar med vara til fellesrådet. Flora kommune har i dag fire sokneråd slik at dei då vil få åtte representantar mot Vågsøy som med eit sokneråd berre vil få to representantar.

Vågsøy sokneråd har i møte 29.10.2018 handsama sak om etablering av to sokneråd til valet 2019, Sør-Vågsøy og Nord-Vågsøy. Totland går ut ved at Bryggja går inn i Stad kommune. Vågsøy vil med to sokneråd då få fire medlemer i Kinn kyrkjelege fellesråd.

Det vart i sak 63/2018 i Vågsøy sokneråd 29.10.2018 gjort følgjande samrøystes vedtak: «Vågsøy sokneråd rår til at det ved val av sokneråd i 2019 vert valgt eit sokneråd for Sør-Vågsøy og eit for Nord-Vågsøy. Kvart sokneråd skal ha ein prest, seks andre medlemmer og fem varamedlemmer. Ordninga med menighetsutvalg/kyrkjelydsutvalg blir ikkje ført vidare dersom det vert to sokneråd. Soknerådet sitt vedtak må vidare bli vedteke i eit felles nenighets-/soknemøte i Sør Vågsøy kyrkje søndag 25.11.2018. Eit vedtak frå dette møtet må sendast tenesteveg til Biskopen for godkjenning.»

Alle som har stemmerett i Vågsøy kommune i dei tre sokna Sør-Vågsøy, Nord-Vågsøy og Totland kan stemme på soknemøtet.

Soknerådet oppmodar innbyggarane i kommunen om å møte opp og avgi si stemme på om ein skal følgje tilrådinga frå soknerådet om to sokneråd.

Ei endring av soknerådet må gjerast no før ein går inn i Kinn kommune.