Meninger

Jan Eide frå Kjølsdalen, pensjonert lektor, har skrive dette lesarinnlegget:

«Kommentar til innlegg av Alfred Bjørlo om VGS databruk og fjernundervising»

Alfred Bjørlo hadde eit innlegg i Fjordenes Tidende 17. november som svar på leiarartikkel i avisa om dei vidaregåande skulane i Nordfjord og moglegheiter innan teknologi. Det er vel med meg som med fleire, at ein kan bli skeptisk til å presentere gamle tankar og opplegg som nye. Eg har ved fleire høve spurt om kor mykje dei sparte ved å legge ned Kjølsdalen skule, men svaret er taust. Bjørlo er oppteken av teknologi og tenkjer høgt om utvikling. Det er greit å ha gamle vyer og tru at det er noko nytt, men det viktigaste, er å kunne samarbeide utan å bli overkøyrd. Kanskje ein burde vurdere om «nye idear» verkeleg er nye?

Litt oppdatering kan vere på sin plass. Underteikna var med på dataprosjektet der Måløy VGS var forsøksskule i Datasekretariatet sitt prosjekt 1986 - 1989 på landsbasis. Eg var tilsett i 50 prosent stilling ved MVS for å arbeide med dette. Ottar Sande ved Firda gymnas var den som drog det tyngste lasset då han dreiv sin eigen private BBS (database) på Firda. Det vart etter kvart eit samarbeid mellom fleire vidaregåande skular og om ulike undervisningsopplegg/emner. Etter tips om tema frå Elin Leikanger som eg køyrde saman med til jobb i Måløy, var svaret økonomistyring og landbruk. Landbruk spesielt for kvinner var aktuelt fordi det var dei som ofte styrde heime når mannen var på arbeid. 20 personar søkte og fekk plass. Med skrivar og PC skulle dei ta offentleg eksamen saman med elevar frå Mo, Langvin, Eid og MVS, (Selje-området og Bremanger). Alle greidde eksamen og fekk utstyret til eige bruk. Vi hadde fjernopplæring for folk i televerket på MVS. Saman med eit tungt kurs innan biologi - høgste trinn VGS, melde vi oss på den verdsomspanande konferansen Tele Teaching 93 i Trondheim 20.-25. august 1993. Ottar Sande og underteikna representerte Sogn og Fjordane. I 1991 gjennomførte MVS eit opplegg som vart kalla Seljemodellen for å hindre fråflytting og heller start på utdanning i distrikta. Det vart oppretta ei eiga klasse under MVS i Selje. Alfred Bjørlo har i sitt innlegg nemnt biologiprosjektet FILAM, - ei klasse samansett av elevar frå Firda, Langvin og Måløy. Elevane hadde frie hender og eigne nøklar til PC-utstyr på skulen.

Elevane var sitt ansvar bevisst. Opplegget i Selje førte til kontakt med høgskulemiljøet i Alta og Sogndal. Ivar Petter Grøtte, frå Vestlandsforsking, var ein sterk ressursperson for utvikling av telekommunikasjon og læring over nettet. Sogn og Fjordane var eit av fylka som vart med i opplegget til universitetet i Bergen gjennom prosjektet til Fjernundervisning Vest. Etter kvart gjekk ein over frå «PC til PC-bruk» til «førelesning over satelitt», og «to-vegs lyd - bildekommunikasjon». Det kan nemnast at ein våren 92 køyrde eit opplegg om lønsoppgjeret for NHO for 10 bedrifter i Måløy over 2 timar på storskjerm. Kva ville ikkje dette ha kosta om bedriftene skulle ha sendt alle deltakarane til Oslo for informasjon? Dette er berre litt av det ein har prøvd å få til: Økonomistyring for små og mellomstore bedrifter, fjernstyring av datamaskiner via modem, desentralisert sjukepleieopplæring, orientering over storskjerm om yrkesval og opplæring innan språk når elevtalet på dei vidaregåande skulane var for lågt. Det kan nemnast mykje meir, men det vart tillaga datarom ved skulane på Sandane, Nordfjordeid, Stryn og Måløy. Korleis desse blir brukte og nytta i dag, kan berre rektorane svare for. Ideen om felles rektor for skulane i Nordfjord er urealistisk. Eg sende i si tid brev til fylkesskulesjef Kvamme om det same, men det hamna i den berømte skuffa. Eg har prøvd og har hatt møte med fylkesadministrasjonen om moglegheiter for effektivisering og sparing angåande møte og reiser. Ein skulle tru at poenget var å ha fagfolk på plass til kvar tid, men den same sykja rådde då som no. Det er kjekkare å reise og skrive rekningar, enn å gjere arbeidet fort og effektivt. Sjå rapport våren 1992 Fjernundevisning i Sogn og Fjordane. Det er ikkje utstyret det manglar på, men heller kreativitet og samarbeid innan skuleleiing. Skuleungdom blir taparen når slike ressursar ikkje blir nytta. Får vone at Alfred Bjørlo greier denne oppgåva denne gangen og lukke til med å finne opp krutet på nytt.