Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Emma Gerritsen i Norges Bygdeungdomslag.

Gjør bygda di en tjeneste – gjør julehandelen lokalt!

Selv om det fortsatt er høst nærmer jula seg med stormskritt og den har for lengst meldt sin ankomst i landets butikker. Butikkene bugner av juleartikler, og reklamene handler nesten utelukkende om advents- og julegavetips, eller det nye «må ha» innen juledekorasjon. Alle konkurrer om våre penger og vår oppmerksomhet.

I nettbutikkene får du gjerne gratis frakt for at akkurat du skal bestille julegavene dine hos nettopp dem. Alle for å konkurrere om våre penger. Som om ikke det er nok har det de siste årene på denne tiden her, kommet haugevis av lokketilbud i forbindelse med nye «handledager- og uker». Black Week, Black Friday og det nye «singleday» har kommet for at markedet skal kunne få oss til å kjøpe enda mer.

Mange nordmenn ønsker seg en effektiv julehandel, og da er netthandling eller å handle på en av de mange kjøpesentrene med attraktive lokketilbud, en enkel løsning. Vi som bor i distriktene ønsker imidlertid et næringsliv i våre lokale tettsteder også. Det samme gjelder for oss som bor i byene. Vi ser at handlegater med enkeltstående butikker sliter med å få det til å gå rundt. De drukner raskt i konkurransen med kjøpesentrene og større kjedebutikker i området. Hva gjør vi for å ta vare på våre lokale, frittstående butikker og næringer?

Arbeidsplasser lokalt er avgjørende for å holde liv i tettstedene og tettstedene blir mindre levedyktige uten. Butikker skaper mange arbeidsplasser i distriktene. Dessverre finnes det nok av eksempler på butikker som ikke har klart seg her.

Dette rammer både den enkeltes arbeidsplass og bygdesamfunnet. Å drive butikker på små plasser er vanskelig, og mange mener at det er kjedebutikkeierne og politikerne som har «makta» over næringslivet i distriktene. Til syvende og sist er det faktisk vi som forbrukere som bestemmer hvor vi vil legge igjen våre penger. Derfor er det avgjørende at bygdefolket selv handler i sine lokale butikker.

Nordmenn bruker i snitt 11 000 kroner på jula, inkludert julemat. Det er store summer som kan komme lokalt næringsliv til gode. Ved å kjøpe inn julematen på nærbutikken, og handle julegaver på den lokale sports- eller strikkebutikken, eller kanskje gi bort en opplevelse til kulturtilbudet i ditt område, er du med på å opprettholde tilbudet i lokalsamfunnet, samt arbeidsplassene disse næringene gir. Varene kan være litt dyrere, særlig frittstående butikkene, men det koster å få kjørt ut varer til distriktene. Det bør være verdt pengene for å ha lokale tilbud. Jula er for de fleste den fineste høytiden vi har, la oss alle bidra til å gjøre den fin for alle i tettstedet vi bor.

Bruk forberedelsene til julehøytiden på å ta et felles ansvar for å beholde de verdifulle butikkene. De betyr så mye for livet i tettstedene våre. Vær med å gjøre en innsats for handlegatene og bydelene også. Vær med å gjøre en innsats for levende bygder og gater, og holde liv i enkeltstående og enestående forretninger!

Med dette utfordrer jeg deg herved til å handle årets julegaver lokalt i ditt nærområde.