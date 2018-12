Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Fredrik Egeberg:

Hvorfor sitter «Kinn-generalene» så stille i Kinn-skuta?

Det har de siste månedene kommet frem mange opplysninger som helt tydelig gjør Kinn til et trist valg. Ikke bare har Vågsøy og Flora hver for seg veldig dårlig økonomi, men de skal nå slås sammen for å få den enda verre. Fotballhall, turnhall, hele kvartaler med flott nytt rådhus og svært svømmeanlegg. Ja, det står ikke på drømmer og løfter, når en skal lokke befolkningen i fella.

Det har vært skrevet fra flere de siste ukene at nå må folket som fremsnakket Kinn komme på banen og fortelle hva de mener om alle disse skrekkopplysningene som har fremkommet. Dere som stod fremst i rekken for å fortelle alle oss som ikke viste vårt eget beste (les: 2/3 av befolkningen) at Kinn var veien å gå. Både dere som ikke ville høre på folket dere representerer, og dere som lot som om dere ville høre, helt til dere oppdaget at folket ikke var enige med dere.

At til og med fylkesmannens folk skriver avisinnlegg er ikke daglig kost. At dette innlegget handlet om at nok er nok og at Kinns gjeld er høyest i fylket, så heller ikke ut som å være noe problem. Dere sitter helt stille i en tung og gjeldstynget Kinn-skute, mest trolig fordi dere er redde for at den minste bevegelse kan få skuta til å gå ned.

Det er ikke slik at om dere bare lar være å svare folket som etterlyser svar, så vil dette roe seg. Det en istedenfor ser er en voksende uro for fremtiden. En fremtidig kommune styrt av en rådmann som i beste fall ikke visste om de store økonomiske utfordringene til Kinn, da han på vekkelsesmøte etter vekkelsesmøte fortalte om alt vi skulle bygge sammen når vi bare ble samlet til Kinn. Tallene som viste gjeld og utfordringer fremover lå der, men det var det ikke noe gøy å snakke om. Man selger ikke poteter om man forteller hvor dårlige de er. Nei til Kinn vokser med flere medlemmer daglig nå. Bare for å illustrere frustrasjonen.

Nå er det på tide at dere som ikke var modige nok til en gang å fortelle oss hvorfor dere stemte i mot 2/3 av folket kommer på banen og gir oss noen svar. Hva gjør vi fremover? Skal vi legge ned skoler og droppe vann i bassenget for å heller spleise på mer kjekt-å-ha? Svømmeundervisning i en kystkommune er veldig viktig. Skoler og barnehager der barna bor likeså. Nå stiger kommunale avgifter med flere tusen neste år. Hva skjer året etter? De må vel opp tilsvarende da og? At det er oppgraderinger som må gjøres er forståelig. Men det lokker ikke til seg tilflyttere å drive rovdrift på innbyggerne sine. Disse som skulle komme flyttende hit når det blir Kinn kan jo lese de og. De kan nok også enkel matematikk. Slik at de kan se at her brukes mye mer penger enn en har. Hvem er det som flytter til en kommune som er styrt av ROBEK?

Jeg er veldig glad for å se at en ser ut til å ha kjørt over forslag fra rådmannen om å stenge ungdomsklubb og kinoen. At en også nå satser på en utbygging av Kulatoppen til tross for at en ikke akkurat har råd. Dette er oppgaver som befolkningen skjønner at en bruker penger på. Kjekt-å-ha-innvesteringene får komme når en etter hvert har penger til det.

Jeg ber nå representanter fra dere som ga bort kommunen vår i bytte mot gjeldstyngede knapper og glansbilder om å komme med deres kommentarer på hvordan dere mener vi skal forholde oss til alle de store avsløringene som har kommet den siste tiden. Både når det gjelde harmonisering av lønn, økning av eiendomsskatt og avgifter. Skolestruktur? Den høye gjeldsgraden som bare skyter inn i himmelen. Med rentene på vei opp så bærer dette gale veier. Det har kommet mange opplysninger som skaper frykt om Kinns fremtidige økonomi. Snart vil nok også staten at en sammenslått kommune skal spare penger. Håper dere snart kan være tøffe nok til å stå for deres valg, og forsvare dem. Kanskje dere oppfatter taushet som gull, men i dette tilfellet er taushet feighet…