Dette leserinnlegget er skrevet av Sylvi Lem, Måløy.

Vi har ikke lov til å glemme

Måløyraidsenteret ble åpnet for kort tid siden av vårt kronprinspar. Hele Måløy gledet seg over at nå var dette viktige krigsminne på plass. Det som gikk igjen i alle talene var: Vi må aldri glemme! Vi må lære å kjenne vår historie.

I skissene til ny læreplan for barne-og undomsskolen står det ingenting om andre verdenkrig og holocaust. En utenkelig utelatelse sier Eivin Kohn, forstander i det moaiske trossamfunn og nestleder for kommunikasjon ved antirasistisk senter.

Det er underlig at man ikke har nevnt sentrale historiske hendelser som andre verdenkrig og holocaust i de nye læreplanene. Hver generasjon må undervises. Kunnskap om fortiden har sin egenverdi.

Jeg har opplevd krigen. Min far satt 4 år i tysk fangenskap. Jeg er et tidsvitne. Skal vi forstå vår egen samtid, må vi også kjenne hvordan den er blitt til gjennom historien. Det er mange med meg som stiller seg kritisk til retningen i de nye planene. 1. mars 2019 kommer en offisiell høring på den endelige læreplanen. Andre verdenskrig og holocaust må ha en viktig og naturlig plass i den.

Undersøkelser viser at en tredjedel blant europeer hadde liten eller ingen kjennskap til jødeutryddelsene og siste verdenskrig. Den som ikke kan huske historien, er dømt til å gjenta den, heter det. Samfunnskritisk tekning forutsetter at man har historiske kunnskaper å reflektere over.

De nye læreplanene må reflektere fortidens, samtidens og fremtidens utfordringer.