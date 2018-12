Meninger

Martin Eggen, naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening, har skrevet dette leserinnlegget:

«Tid for å skjemme bort fuglene»

Jula nærmer seg, med alt det høytiden innebærer. Mye skal på plass før julefreden pakker oss inn i sitt myke teppe, men når høytiden kommer senker vi skuldrene og lar juleånden feie oss over ende. Jula skal være en fin tid, både for små og store, og her er tipsene du trenger for å glede småfuglene.

Mest av alt er jula tiden for å gi dem rundt oss litt ekstra oppmerksomhet. For mange av oss innebærer juletradisjonen også omsorg for dem utenfor vindusglasset. Og for en glede fuglene gir oss! Å våkne opp julemorgenen med fargeklatter som den knallgule kjøttmeisen, dompapene i sine røde aftenkjoler og den evig vårlige grønnfinken på et fôringsbrett med oppgradert julebuffé, er enn sann fornøyelse. Å dele gir dobbel glede, heter det.

Milliarder av fugler fra den nordlige halvkule trekker sørover om høsten og tilbake om våren. Men hardhausene blir igjen og holder oss med selskap. Dette er fugler som er godt tilpasset vårt nordlige klima. Selv om mange småfugler dør i løpet av sitt første møte med vinteren, er de så mange at bestandene opprettholdes.

Nedbygging og endring av landskap og areal er de største utfordringene for fugleartene som er truet her til lands, og våre venner fra fuglebrettet er i mindre grad berørt. Men for fuglene som oppdager maten på fuglebrettet er nok gleden og nytten enorm. Belønningen for oss mennesker kommer i alle farger og fasonger. Hvor du bor og hvilken mat du tilbyr avgjør mangfoldet må brettet, men totalt kan flere titalls ulike arter potensielt besøke restauranten din.

Når gradestokken viser innevær og dagene er så korte at noen av oss knapt rekker å stå opp før kvelden siger på, kan man virkelig lure på hvordan de små kroppene klarer å få i seg nok næring til å opprettholde kroppstemperaturen på opp mot 44 grader. Naturen slutter aldri å fascinere oss mennesker både med sin skjønnhet og funksjonalitet. Evolusjonens mange tilpasninger til miljøet, enten det er i de dypeste skogene eller den mest forblåste kyst, skaper ett mangfold som holder oss okkupert med spørsmål gjennom livet. Å trekke naturens mest livlige skapninger nærmere gjør godt, og kan få oss til å glemme hverdagslige problemer for en stakkars stund.

Tipsene for en fuglerik jul: Skal mange forskjellige fuglearter trives hos deg må du planlegge fôringsplassen litt. Trær og busker rundt brettet gir beskyttelse den dagen spurvehauken dukker opp. Er det for åpent der du plasserer matstasjonen, vil mange fugler føle seg utrygge, og raskt forsvinne fra hagen. Det kan være lurt å ha flere ulike steder i hagen der fuglene kan finne mat, gjerne med ulike typer fôr. Da tiltrekker du også flere arter. Selv om solsikkefrø er energirik mat, og er meisenes favoritt, er det ikke alle fuglene som spiser dette. Med litt havre, hvete og hirsefrø utvider du spekteret av fugler du kan forvente besøk av. Mange fugler setter også pris på bær og frukt. Havregryn er også god fuglemat, og ikke til skade for fuglene, slik mange tror.

God jul til deg og fuglene i ditt nærmiljø!