Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Arbeidarpartiet, Høgre og Venstre i Vågsøy:

«Eit budsjett for ny giv i Vågsøy kommune»

Sist veke vedtok Fylkestinget et historisk godt budsjett for Vågsøy kommune, og den framtidige Kinn kommune. Fylkeskommunen investerer no omtrent ein kvart milliard i FoU og utdanningsinstitusjonar i Vågsøy. Måløy vidaregåande skule skal renoverast og utvidast, ny Skulebas skal byggjast, og Måløy Marine Ressurssenter skal realiserast. Aldri før har vi sett eit slik fokus på styrking av kysten av Sogn og Fjordane. Vågsøy kommune og kysten er no på veg inn i ein ny gullalder, ein gullalder som alle delar av fylket skal dra nytte av.

For Vågsøy kommune har Arbeidarpartiet, Høgre og Venstre denne veka saman utarbeida eit felles fleirtalsbudsjett for 2019. Dette budsjettet har den same tydelege profilen som fylkeskommunen sitt budsjett, nemleg at vi må bygge opp gode tilbod, og legge til rette for vekst og trivsel både for folk og bedrifter. Etter år med folketalsreduksjon og vanskelege prosessar i Vågsøy, ser vi no eit positivt skifte. Det offentlege investerer, og det private næringslivet investerer. Det skjer mykje spennande i kommunen, og alle positive og konstruktive krefter er velkomne til å skape framtida saman med oss.

Budsjettet frå Vågsøy Ap, H og V vil innehalde blant anna:

• Utbygging av ny fløy E på Kulatoppen startar i 2019

• Renovering av Skram skule startar i 2019

• Bygging av ny basishall/turnhall startar i 2019

• Prosjektet med å bygge «Nordfjordbadet» på sentrumstomta er finansiert

• Brannstasjonen skal byggast som beredskapssenter

• Økonomisk støtte til Måløy marine ressurssenter

• Reiselivssatsinga styrkast med å melde Vågsøy kommune inn att i Visit Nordfjord

• Inga auke utanom retakseringa i eigedomsskatten

• Tilskot til ny båtrute mellom Måløy og Florø

• Forskottering av reguleringsplan for fylkesveg Måløy – Holvik og Kapellneset – Røysa

I tillegg kjem nokre mindre prosjekt.

Desse tiltaka vil sjølvsagt merkast på drifta innan dei forskjellige områda i kommunen. Driftsbudsjetta har auka jamt og trutt i mange år, og denne auka set oss ute av stand til å investere i framtidsretta prosjekt, om vi ikkje tek kostnadsreduserande grep. Vi har difor alt i 2019 lagt inn innsparingar på jamt 2 prosent på alle områda. Når kutta kjem i tilboda, må vi alle prøve å bidra til at dette smertar minst mogeleg. Vågsøy kommune har svært gode tilbod i dag, og vi meiner bestemt at vi framleis vil ha veldig gode tilbod om vi kuttar 2 prosent i rammene.

Alle dei positive tiltaka som både fylkeskommunen og fleirtalet i Vågsøy kommunestyre no set i verk, forventar vi vil gjere Vågsøy til ein meir attraktiv stad. Dei nye spennande arbeidsplassane og tilboda håpar vi vil føre til at vi snur folketalsutviklinga, og dette er avgjerande for å bevare gode tenester i framtida.