Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Per Ragnar Falkevik.

Kommunal kamp om kraftmilliardar

Det står å lese på nettsidene til NRK Sogn ag Fjordane, at dei har spurd ordførarane i fylket om korleis ei fordeling av fylkeskommunens aksjar i SFE bør fordelast, om fylket vinn fram i ankesaka som gjeld BKK sin eventuelle forkjøpsrett.

Dei fleste ordførarane, som har svart, er av den oppfatning at alle kommunane bør nyte godt av dette, men det er litt varierande meiningar om kva fordelingsnøkkel som skal brukast.

Men at alle kommunane skal få sin del, er ikkje Bremanger-ordføraren Audun-Åge Røys einig i, der er stemninga at alle aksjane bør fordelast på dei sju kommunane som har eigardelar i SFE i dag. Hans argument er blant anna at dei har bidratt til stabilitet og verdiauke i SFE, samt at det er ein risiko å vere aksjeeigar.

Underteikna ser ikkje bort frå at dei kommunale aksjeeigarane har bidratt med stabilitet og verdiauke, men der dei sju kommunane til saman eig 13,6 prosent av aksjane så er fylkeskommunen sin andel heile 49,56 prosent av aksjane i SFE. Ordførar Røys bør ikkje overdrive den innflytelsen som disse sju kommunane har hatt på utviklinga i selskapet. Når det gjeld Bremanger og risiko i verdipapirmarknaden så er det ei anna historie (og ikkje nødvendigvis ei oppløftande ei).

For ei sjel som underteikna så er saka enkel. Det er 26 kommunar i fylket og ein kan kalle alle disse kommunane som «aksjeeigarar» i fylkeskommunen, det betyr sjølvsagt at alle kommunane skal få sin del av kaka. Hadde det vore verdiar i selskapet SFE som skulle fordelast, så hadde det sjølvsagt berre vore dei sju som fekk ta del i gildet, d.v.s. BKK hadde tatt ein særs stor del sidan dei eig nesten tre gonger så mykje aksjar i SFE som det dei nemnde sju kommunane. Men ordførar Røys og hans kommune har så vidt meg kjent ikkje nokon større «eigardel» i fylkeskommunen enn det andre kommunar i fylket har.

Ordførar Osdal i Selje meiner at alle kommunane i fylket må vere med på å dele desse aksjane, det vil seie alle kommunane unntatt Hornindal som gjære møringar av seg i 2020. Då må eg spørje ordførar Osdal, kvifor skal ikkje Hornindal får sin del? Dei har bidrege like mykje i forhold til Sogn og Fjordane fylke som det Selje kommune har gjort. Skal honndølane straffast for ei framtidig flytting ved å bli nekta å vere med på å dele dei verdiane som er skapt i fylket i tida fram til no?