Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Gunhild Berge Stang og Geir Kjell Andersland, toppkandidatar for Vestland Venstre:

Venstre vil byggje ein sterk Vestlandsregion

Diskusjonane om punkt 7 i intensjonsavtalen og Sogn og Fjordane sine kraftverdiar har dominert media si dekking av regionreforma den siste tida. Dette fordi det er ei reell usemje mellom Hordaland og Sogn og Fjordane i denne delen av avtalen, men også fordi denne usemja ser ut til å utarte seg til at nokre ser ut til å gjere denne usemja til valkampsak, og truge med framleis strid. Vi som står på Vestland Venstre sine to øvste plassar på fylkestingslista til Vestland er sakleg sett usamde i punkt 7. Men, vi respekterer kvarandre sitt syn og er samde om at når saka er avgjort, så skal vi sjå framover.

Føremålet med regionreforma og Vestland fylke er å bygge ein sterk region som i større grad tek styring over eiga utvikling og i større grad er i stand til å utfordre Oslo-makta. Venstre går til val på at politikken i Vestland fylke skal handle om desentralisering av makt og fleire oppgåver, ressursar og kompetanse overført frå staten. Dette vil føre til meir demokrati og ei betre samfunnsutvikling til beste for innbyggjarar i det nye fylket.

Røystar du Venstre, kan du vere trygg på at du røystar på eitt sterkt Vestland som står samla, og ikkje øyder ressursar på lite konstruktiv intern splid.