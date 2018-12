Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Peder Magnus Kvalheim.

Frå ei dramatisk jul under krigen

Etter at det tyske felttoget var fullført i Sør-Norge våren 1940, etablerte die Wehrmacht seg tidleg i vårt distrikt. Tysk tankegang var at Nordfjorden skulle vere ei trygg ventehamn for nordgåande og sørgåande konvoiar. Derfor korka dei munningen med kanonstillingar og torpedobatteri i tilfelle britiske åtak. I Halsørbygda kom det tidleg opp ein leir på 80 mann. Dei monterte kanonstillingar, og oppe på Nakken sette dei opp ei luftvernkanon. 3. juledag 1941, under Måløyraidet, skaut dei ned eit britisk fly. Det fall i sjøen vest for Silda. To ungdomar frå Silda rodde ut og berga dei to flygarane og rodde dei nord i Barmøya. Tyskarane var straks rundt og leita. Dei to frå Silda hadde eitt å gjere, komme seg over til Shetland.

På Barmøya budde ei omfangsrik husmor. Då tyskarane kom, sat ho i ei krå i kjøkenet og spøta. Ho hadde på seg ein lang, vid stakk. Under stakken sat den eine flygaren. Den andre var gøymd annan stad på øya. Dette var utruleg modig gjort! Det var nemleg dødsstraff for å skjule fienden.

Tyskarane fann ikkje det dei leita etter. Dei måtte reise med uforretta sak. Gode, modige jøssingar gøymde dei nedskotne pilotane til dei kom seg tilbake til Skotland.

Ei gledeleg jul og eit høgt hurra, modige seljeværingar til minne!