Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Roald Skram.

«Måløy er en smeltedigel»

Jeg følger med i Fjordenes Tidende, og leser om det ene og det andre. Der har jeg merket meg at enkelte folk på Bryggja virker som de er imot utvikling i Måløy. For eksempel da det var snakk om modernisering av Måløy stadion for noen år siden. Her merket jeg meg at det var noen som notorisk ikke ville bevilge penger til dette prosjektet. Dette ble jo til slutt et veldig bra prosjekt, der en søkte om penger til å dekke utgiftene til material og innkjøp og så gjorde vågsøyværingene jobben med klubbhus og annet på dugnad.

Men jeg husker jeg reagerte veldig sterkt på det at noen ikke ønsket å støtte denne utviklingen. Det er nemlig veldig viktig at kommunesenteret er sterkt og levekraftig, og da må kultur- og idrettsaktiviteter, og alle ting som er med på å lage service for befolkningen som bor et i et kraftsenter være tilstede.

Samtidig var det også skuffende å lese i avisen for en tid tilbake at en fremtredende representant i kommunestyret mente han ikke kunne støtte at kommunen la ut penger til opparbeiding av tomter til «fiffen i Måløy», som han kalte det, i forbindelse med utbygging av Amondamarka.

Han gikk senere tilbake på dette, men det spiller ingen rolle. Det ble sagt og skrevet.

Mitt poeng med dette innlegget er at ved årsskiftet fra 1800- til 1900-tallet, så begynte Måløy å utvikle seg. Stedet utviklet seg ved at de som ikke kunne arve gårdene der de kom fra måtte skaffe seg annet arbeid andre steder. Og da var det muligheter i Skramsbygden, Moldøen eller, om du vil, Måløy-området lå til rette for at en kunne utvikle en flott havn med Måløy som senter, og det var plass til å bygge hus og utvikle selve stedet.

Folk kom fra fjern og nær og slo seg ned, gründere og verdiskapere. Og hvis en ser på navnene fra sør til nord, så har en Gotteberg med Nordfjord Preserving i Sæterneset, før en kom til Midthjell og så til Skaar. Deretter kom en til Føleide, Myhre, Kvalheim og Osmundsvåg. Videre kom Hagen, Holvik, Hoddevik, Henden, Skibenes, Brunsvik og Verlo.

Deretter kom en til Lien som hadde stor fabrikk med hermetikk, og så til Paulsen, Elvebakke og Edgar Kvalheim før Sætren, Døsvik og Steenslid. Videre har vi Endal, Reed, Domstein, Sumstad, Midtgård – og Midtgård, han tok jo det navnet, men kom egentlig fra Bryggja og hette Nore.

Etter Verloslippen kom du til Lem, og så kom du til Isak Nore, bestefaren min. Han kom også fra Bryggja, men via USA.

Videre nordover til Gotteberg var det mange fiskebåtredere. De eide jo stillehavsflåten som Lars Terje Gotteberg skrev mye om, og deretter kom Barmen og Tennebø. To andre navn er Myrestrand som var skispreder, og Eltvik, som også var skipsreder, med snurpebåten Onyx. Vi har også Sætremyr, som egentlig er den som utviklet det største rederiet. Og vi har Sølvberg, Skibenes og Brunsvik – som sikkert kommer fra Brunsvika. For ikke å glemme Kristen Sunde, en fremstående mann i Måløy – som egentlig kom fra Jølster. Og så kom det store mekaniske bedrifter som Brunvoll og Verlo som er fra Utvik.

Jeg kunne nevnt mange andre navn også, men poenget er hvor disse navnene og familiene kommer fra. Tenk på alle gründerne som kom fra Kvalheim. Og alle som kom fra Bryggja. Vi som er etterkommere av alle disse, vi er nordfjordinger og sambygdinger med de fleste. Og det er dette som er poenget mitt. Måløy er egentlig en smeltedigel, bygd opp av folk som kommer fra fjorden og fra nærområdene, fra Selje, Bryggja, Eid, Gloppen, Bremanger og Utvika.

Mange av disse tilflytterne kom inn i servicenæringen. Telegrafbestyrer Marius Larsen, min svigerfar, var en framtredende politiker og person i Måløy. Postmesterne kom fra forskjellige steder i landet, Bergen, Ålesund, ja, helt fra Kristiansand. Lærerkreftene ved Skram skole, ungdomsskolen og gymnaset kom også utenfra, og skolesjefen het Kragset og kom fra Hakallestranda i Vanylven. Distriktslegen kom fra Mandal, veterinæren kom fra Danmark, og sånn kan vi holde på.

Folk så at i Måløy var det stor utvikling, og tenkte: «her kan vi være med». Det kom folk som var gründere og verdiskapere og bygde opp Måløy til det det er i dag.

Og etter min mening må distriktene rundt Måløy skjønne at det å gjøre senteret sterkt og livskraftig vil skape verdier. Og de verdiene kommer i form av skatter, arbeidsplasser og alt mulig. Og når kommunen blir sterk, så drypper det på distriktene rundt. Hvilke andre bedrifter i nærområdene skaper så store verdier som Coast Seafood for eksempel, som eksporterer fiskeprodukter for 3-4 milliarder. Det er sånne ting som betyr noe.

Det at Bryggja valgte å løsrive seg fra Vågsøy, mener jeg var et feiltrinn. Og det som er det verste av alt er at det sikkert er over 100 av de 550 innbyggerne på Bryggja som jobber i Måløy eller i nærheten av Måløy. Men her har «ekspertene» på Bryggja talt.

Kan det kanskje være et spørsmål om Måløy bør ha boplikt for enkelte av de høyere stillingene i kommunen? Kanskje er det formålstjenlig å avertere etter fagfolk fra EU, fra Nederland, Tyskland, Danmark og Sverige, som vi kan kan legge forholdene til rette for, så de kan få tomter og slå seg ned. Det håper jeg er en tanke som politikerne vil vie oppmerksomhet.

Bryggja har hørt til Vågsøy kommune siden 1964, før det var det Davik kommune. Mine besteforeldre hørte til i Davik kommune, for bestefaren min kom fra Bryggja og bestemoren min fra Dombestein.

Jonas Rimstad, broren til bestefaren min, var politiker og en god venn av min svigerfar. Han var en sånn politiker som talte kommunens sak, og på den tiden virket det som det var et godt forhold mellom politikerne på Bryggja og resten av kommunen. Det at enkelte i senere år har vært sånn imot utvikling i Måløy skaper ikke det beste klimaet for forhandling med resten av kommunen.

Et annet poeng er skolen, og nedleggelsen av den. Det var jo den som gjorde at Bryggja søkte seg ut selv om ingen vil si det høyt. Spørsmålet er om de har vært dyktige nok de som har rådgitt folk på Bryggja rundt dette. Hadde spørsmålet om skolen vært lagt fram på en bærekraftig måte, med en god innledning, opplysninger som viste at skolen hadde betydning og et forslag til hvordan skoledriften kunne løses bærekraftig, så hadde en antagelig fått støtte for dette. Og analysen av skolen måtte selvfølgelig være gjort av folk som bor på Bryggja og så blitt målbåret og lagt fram på en slik måte at alle forstod det. Hadde en vært grundig og dyktig nok i dette arbeidet, og fått med seg de andre kommunestyremedlemmene på argumentasjonen, hadde nok skolen fått lov å eksistere.